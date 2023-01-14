Канада стала третьей страной, испытавшей проблемы с аэронавигацией в 2023-м

Уже три страны — Филиппины, США и Канада испытали сбои навигационного оборудования с начала 2023 года, сообщает 12 января сайт The Gateway Pundit.

В двух случаях из трех, в США и на Филиппинах, сбой сильно повлиял на авиасообщение и привел к задержкам и отменам рейсов. В Канаде сбой был, но на вылетах самолетов не сказался.

На Филиппинах сбой произошел 1 января 2023 года. Власти страны заявили, что отключение электрического питания привело к неисправности системы управления воздушным движением, что нарушило контроль воздушного движения над островами и не позволило авиакомпаниям, направляющимся в другие пункты назначения, использовать воздушное пространство страны.

В общей сложности 282 рейса были задержаны, отменены или перенаправлены в другие региональные аэропорты, что затронуло около 56 000 пассажиров в международном аэропорту Ниной Акино в Маниле.

В США сбой произошел 11 января, были отменены на несколько часов взлеты всех самолетов, более тысячи рейсов отменили, многие тысячи были задержаны. В сбое обвинили повреждение одной из баз данных. После того как в США восстановили работу системы управления воздушным движением, аналогичная система дала сбой в Канаде, но там обошлось без задержек и отмен рейсов.