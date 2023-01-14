Канада ввела санкции против представителей элиты Гаити

Санкции в отношении двух гаитянских политиков ввели власти Канады, 13 января сообщает Diario Libre.

Санкции введены против Шарля Сен-Реми, бизнесмена и соратника бывшего президента Мишеля Мартелли, а также бывшего члена парламента Арнеля Белизера. Об этом объявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Санкции были наложены на гаитянских деятелей в соответствии с законами о специальных экономических мерах из-за коррупционных действий, совершенных высшим руководством и усугубляющих кризис в карибской стране.

Гражданам Гаити, подпавшим под санкции, запрещено посещать Канаду, осуществлять банковские операции внутри страны, а имеющиеся активы будут заморожены.

МИД Канады заявил, что Арнель Белизер и Шарль Сен-Реми использовали свой элитный статус на Гаити для защиты обеспечения незаконной деятельности вооруженных преступных группировок, в том числе для незаконного оборота наркотиков.

Мелани Жоли выступила с заявлением, в котором объяснила, что страна привержена борьбе с коррупцией на Гаити, и способ сделать это — ввести санкции.