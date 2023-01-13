Зелёная комета, открытая десять месяцев назад, скоро навестит Землю. Необычным зелёным хвостом можно будет любоваться

Яркую комету зелёного цвета будет видно в Северном полушарии до начала февраля. Если, конечно, погода позволит.

2 марта прошлого года астрономы обсерватории Паолмар, в Сан-Диего, Калифорния, обнаружили в глубинах космоса зелёную комету — то есть, комету, благодаря химическому строению которой она испускает лучи зелёного цвета, что для таких небесных тел очень непривычно (во время полёта кометы оставляют позади себя «хвост» из разных газов, льда, пыли, и на сей раз в этих газах присутствуют элементы, придающие элегантному «хвосту» зелёный цвет). Обнаружили комету уже на орбите Юпитера.

Астрономы НАСА рассчитали, что эта комета проходит через Солнечную систему раз в пятьдесят тысяч лет. Её внесли в каталог под названием C/2022 E3 (ZTF).

12 января этого года Зелёная комета приблизилась к Солнцу на самое близкое расстояние своего пути по орбите, который она полностью проходит раз в 50 тысяч лет. С этого дня комета будет с каждым днём всё ближе к Земле, и подойдёт к ней на самое близкое расстояние 1-2 февраля сего года, когда между ней и нашей планетой будет всего-то 42 миллиона километров.

По мнению астрономов, скорее всего необычное небесное тело будет видно невооружённым глазом, и уж точно его можно будет наблюдать в обычный любительский бинокль. Зрелище предстоит красивое, но зима есть зима, да и городские условия не способствуют наблюдению за небом, так что можно лишь надеяться, что нам повезёт и мы комету разлглядим.

В середине января Зелёную комету можно будет наблюдать в созвездии Северной Короны, но постепенно она будет смещаться в пространство между созвездиями Волопаса и Геркулеса (в Интернете много карт звёздного неба, по которым можно сориентироваться).

Комета должна быть ясно различима (опять же, при хорошей погоде) по утрам. Её яркость не так уж велика, так что небо освещать наподобие самых ясных гостей из Космоса она не будет, тем не менее, зрелище обещает быть интересным.