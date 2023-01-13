Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Новости Авторы Меган Хорхенсен Список школ, которые не работают 13 января из-за погодных условий
snow
Снег, снежок, засыпет весь лужок. Готовимся к зимним физическим упражнениям!

Список школ, которые не работают 13 января из-за погодных условий

Megan Jorgensen Янв 13, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Природа, погода, экология, Происшествия Оставить комментарий 99 Просмотров

Многие школы закрыты, посмотрите на список, может быть, в нём оказалась и ваша

Многочисленные школы и другие учебные заведения Монреаля и других городов 13 января закрыты по понятным всем жителям причинам.

В связи с обстановкой на улицах много школ и других учебных заведений закрыты. Монреальцам и им сочувствующим пояснять не надо, очевидно, а для остальных граждан планеты Земля поясним, что в городе продолжается «снегопад века» (никогда не было, и вот опять).

Ниже приводим ссылку на список закрытых школ, любезно предоставленный агентством TVA. Список постоянно обновляется, и если школа закрыта, но в нём не представлена, на сайт можно отправить заявку о добавлении её в список. Добавим, что на 8 утра в списке нет монреальских школ, хотя школы в городках под Монреалем в нём присутствуют:

Держитесь, помощь близка! Нам бы только до марта простоять и до апреля продержаться!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal