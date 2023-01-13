Мощный взрыв газа в Saint-Roch-de-l’Achigan

Взрыв баллонов с пропаном на складе газа в Saint-Roch-de-l’Achigan

Не менее трёх человек пропали без вести в результате взрыва пропана. По мнению полиции, возможно, жертв больше.

Сильный взрыв прогремел в полдень четверга в коммерческом помещении в муниципалитете Saint-Roch-de-l’Achigan, район Lanaudière, в полусотне километров от Монреаля. Взорвались баллоны с пропаном, которые хранились на складе компании, которая поставляет этот газ потребителям.

По словам свидетелей, взрыв был такой силы, что его слышали в окрестных городках. От здания ничего не осталось, оно буквально развалилось. Сначала рухнула крыша, затем стены. После взрыва вспыхнул пожар. Несколько прохожих и проезжающих автомобилистов попытались подбежать к зданию, чтобы оказать помощь возможным раненым, но огонь не дал им приблизиться.

Прибывшие пожарные и полицейские установили оцепление вокруг здания и тут же начали эвакуировать жителей в радусе примерно километра от здания, так как не было ясно, все ли баллоны взорвались и не стоит ли опасаться следующих взрывов.

В первые часы ничего не было известно о судьбе трёх работников, находившихся в помещении. К вечеру стало ясно, что по меньшей мере один человек погиб, но на раннее утро 13 января нет ясности о том, были ли ещё жертвы, так как разобрать завалы за такой срок не представляется возможным.