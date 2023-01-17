Суд над водителем, который хотел спасти семейство уточек. Его поведение повлекло за собой смерть мотоциклиста

Начался суд над водителем, который пытался спасти семью уточек и нечаянно убил мотоциклиста, который ехал навстречу.

Дело происходило ещё в уже далёком 2019 году. 22 июля месье Эрик Рондо (Éric Rondeau) проезжал на своём автомобиле через городк Sainte-Élisabeth, в районе Лонадьер, под Монреалем. Во время проезда не очень крутого поворота, он вдруг увидел перед собой семейство уток — маму с выводком из шести утят, переходивших через дорогу. Стремясь спасти птиц, не желая их раздавить, водитель резко сбавил скорость. Но сзади ехала другая автомашина, которая, хотя и соблюдала дистанцию, но всё же находилась очень близко. И Эрик Рондо, которому в тот момент было 44 года, совершил опаснейший маневр, стремясь избежать удара сзади — он выехал на встречную полосу. Таким образом он успешно обогнул уток, которые успешно пересекли шоссе.

Но навстречу ехал молодой мотоциклист — Феликс-Антуан Ганье (Félix-Antoine Gagné) 19 лет. На полной скорости мотоцикл врезался во встречную машину, в результате чего молодой человек погиб.

Виновник трагедии не оспаривает свою вину, он признаёт, что выехал на встречную полосу, признаёт, что совершил серьёзное нарушение, но поясняет свои действия желанием спасти птиц. По словам Эрика, он не хотел выезжать на встречную полосу, стремился оставаться на середине дороги, но маневр не удался… Шансов на спасение у встречного мотциклиста не было.

Эрик Рондо выражает сожаление в связи с гибелью мотоциклиста, заявляет о сочувствии по отношению к родным и близким погибшего.

И, в отличие от обычного отношения общества к лихачам, которые становтся причиной катастроф и трагедий, в этом случае и суд, и жители Квебека находятся в растерянности. Конечно, вина подсудимого неоспорима и, конечно, он будет приговорён к тюремному заключению. Но всё же жалко и погибшего, и виновника его гибели — сам Эрик просто хотел не допустить гибели птиц, переходивших дорогу, и действовал из лучших побуждений.

Прения сторон начнутся в среду, 18 января. Пока неофициально, но уже звучат заявления-вопросы – «а если бы водитель погубил птиц», не совершив попытку избежать наезда, то как бы общественное мнение отнеслось к его действиям? Сложный вопрос, конечно. И печальный, на который ответа нет.

Видео происшествия можно посмотреть на этой странице. К сожалению, нет возможности это видео скопировать и воспроизвести:

tvanouvelles.ca/2023/01/16/il-tue-un-motocycliste-en-contournant-des-canards-laccuse-donne-sa-version-des-faits-1