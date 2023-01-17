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Новости Авторы Меган Хорхенсен Рекордно низкие температуры на Кубе
Cuba-hiver
Гавана утром понедельника. Температура терпимая - аж 12 градусов днём, инея мало, утром тает. Фото сайта Кибер-Куба.

Рекордно низкие температуры на Кубе

Megan Jorgensen Янв 17, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Природа, погода, экология, Путешествия, туризм Оставить комментарий 96 Просмотров

Как долго простоят холода на Кубе, сложно сказать, но туристы и власти надеются, что потеплеет быстро

В отдельных регионах Кубы зарегистрирована температура в ноль градусов по Цельсию. По всей стране от 1 до 5 градусов тепла. Абсолютный рекорд холодов.

По всей Кубе объявлено предупреждение об чрезвычайно низких температурах. В зависимости от района, они варьируются от 1 до 5 градусов по Цельсию, а в холмистых районах центральной Кубы температура упала до 0! Всего на Кубе работают 68 метеорологических станций наблюдения. Сорок из них зарегистрировали температуры ниже 5 градусов (от 1 до 5), две — 0, остальные — от 5 до 12 градусов по Цельсию. Падение температур началось с утра в субботу. Для Кубы речь о настоящих морозах.

Утром 17 января в обширных районах страны люди впервые в жизни увидели иней на траве, на тротуарах, на стенах и на крышах домов… Во многих кубинских источниках метеорологи со знанием дела рассказывают об явлении инея, отвечают на вопросы, не опасен ли он и т. д. т. п. Жителям северных (и даже относительно северных) стран ыло бы смешно, если бы явление на самом деле не вызывало бы тревогу. Ведь речь не просто о природном явлении, а о стране, где население часто не хранит дома даже свитера, не говоря уже о тёплых одеялах или шерстяных носках, где шорты – обычная одежда, а у молодых людей иногда даже длинных брюк нет. И речь о стране, которая переживает самый серьёзный энергетический кризис — многие электростанции каждый день выходят из строя, линии электропередач изношены, подача энергии отключается каждый день.

Конечно, на курортах для иностранцев нехватка энергии не ощущается, но вот с приходом неожиданных и невиданных холодов, конечно, ситуация затрагивает и туристов — ну, кто предполагал, что в январе, когда «холодными вечерами» градусник может, в худшем случае, показывать 15-18 градусов, вдруг температура рухнула до нулевых значений.

Метеорологи предпочитают воздерживаться от прогнозов, хотя все надеются, что явление временной.

Интересно, что в Гаване температура не такая низкая — она опустилась в столице Кубы лишь до 11.5 градусов.

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