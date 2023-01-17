Как долго простоят холода на Кубе, сложно сказать, но туристы и власти надеются, что потеплеет быстро

В отдельных регионах Кубы зарегистрирована температура в ноль градусов по Цельсию. По всей стране от 1 до 5 градусов тепла. Абсолютный рекорд холодов.

По всей Кубе объявлено предупреждение об чрезвычайно низких температурах. В зависимости от района, они варьируются от 1 до 5 градусов по Цельсию, а в холмистых районах центральной Кубы температура упала до 0! Всего на Кубе работают 68 метеорологических станций наблюдения. Сорок из них зарегистрировали температуры ниже 5 градусов (от 1 до 5), две — 0, остальные — от 5 до 12 градусов по Цельсию. Падение температур началось с утра в субботу. Для Кубы речь о настоящих морозах.

Утром 17 января в обширных районах страны люди впервые в жизни увидели иней на траве, на тротуарах, на стенах и на крышах домов… Во многих кубинских источниках метеорологи со знанием дела рассказывают об явлении инея, отвечают на вопросы, не опасен ли он и т. д. т. п. Жителям северных (и даже относительно северных) стран ыло бы смешно, если бы явление на самом деле не вызывало бы тревогу. Ведь речь не просто о природном явлении, а о стране, где население часто не хранит дома даже свитера, не говоря уже о тёплых одеялах или шерстяных носках, где шорты – обычная одежда, а у молодых людей иногда даже длинных брюк нет. И речь о стране, которая переживает самый серьёзный энергетический кризис — многие электростанции каждый день выходят из строя, линии электропередач изношены, подача энергии отключается каждый день.

Конечно, на курортах для иностранцев нехватка энергии не ощущается, но вот с приходом неожиданных и невиданных холодов, конечно, ситуация затрагивает и туристов — ну, кто предполагал, что в январе, когда «холодными вечерами» градусник может, в худшем случае, показывать 15-18 градусов, вдруг температура рухнула до нулевых значений.

Метеорологи предпочитают воздерживаться от прогнозов, хотя все надеются, что явление временной.

Интересно, что в Гаване температура не такая низкая — она опустилась в столице Кубы лишь до 11.5 градусов.