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Sport-hiver
Подходим к спорту разумно.

О чём не следует забывать, занимаясь зимним спортом на свежем воздухе

Megan Jorgensen Янв 17, 2023 Здоровье, медицина, Меган Хорхенсен, Новости, Спорт Оставить комментарий 61 Просмотров

Несколько полезных советов, которым желательно следовать, занимаясь зимой спортом на свежем воздухе

Спорт и физические упражнения полезны, спору нет, но не надо рисковать здоровьем, занимаясь спортом на свежем воздухе зимой.

Физические упражнения полезны всегда. И они ни в коем случае не опасны, если, конечно, подходить к ним разумно и с пониманием. Но не стоит забывать и об обычных мерах предосторожности, чтоб не простудиться и не подхватить зимнюю заразу. Не забываем о следующих мерах:

Зимой перед активными занятиями спортом на свежем воздухе врачи рекомендуют поесть, чтобы зарядить организм энергией. Но поесть правильную, не жирную пищу, и дать ей перевариться не менее получаса (желательно, час).

Период разогрева перед переходом к интенсивному этапу должен длиться дольше, чем в летнюю пору. Всё зависит от особенностей организма, но если летом вы разогреваетесь перед тренировкой минут пять, то зимой — не менее десяти. То есть, увеличтьте период разогрева раза в два. Таким образом вы избежите перенапряжения мусколов, ушибов и прочих напастей.

Хорошо и правильно одевайтесь. Желательно одеваться «тремя слоями одежды». Нижний слой впитывает пот, второй слой не даёт холоду проникать к коже, сохраняя тепло. Третий слой предохраняет от действия ветра и прямого доступа холодного воздуха к телу. Но одежда не должна быть слишком утеплённой, не забывайте, что в ходе тренировки вам будет всё жарче и жарче.
После завершения тренировки немедленно переоденьтесь, скинув промокшее бельё и одежду. Очень желательно тут же прнять тёплый душ, и одеться в сухое бельё после него. Но если по какой-то причине душ невозможен, то просто надо обтереться полностью влажным полотенцем.

Наконец, если погодные условия слишком плохи — резкий ветер, суровые температуры, гололедица, обильный снегопад и тому подобное — не надо себя пересиливать. Займитесь спортом дома. Если есть стационарный велосипед — замечательно. Если нет, то просто активные упражнения помогут сохранить форму.

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