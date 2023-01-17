Несколько полезных советов, которым желательно следовать, занимаясь зимой спортом на свежем воздухе

Спорт и физические упражнения полезны, спору нет, но не надо рисковать здоровьем, занимаясь спортом на свежем воздухе зимой.

Физические упражнения полезны всегда. И они ни в коем случае не опасны, если, конечно, подходить к ним разумно и с пониманием. Но не стоит забывать и об обычных мерах предосторожности, чтоб не простудиться и не подхватить зимнюю заразу. Не забываем о следующих мерах:

Зимой перед активными занятиями спортом на свежем воздухе врачи рекомендуют поесть, чтобы зарядить организм энергией. Но поесть правильную, не жирную пищу, и дать ей перевариться не менее получаса (желательно, час).

Период разогрева перед переходом к интенсивному этапу должен длиться дольше, чем в летнюю пору. Всё зависит от особенностей организма, но если летом вы разогреваетесь перед тренировкой минут пять, то зимой — не менее десяти. То есть, увеличтьте период разогрева раза в два. Таким образом вы избежите перенапряжения мусколов, ушибов и прочих напастей.

Хорошо и правильно одевайтесь. Желательно одеваться «тремя слоями одежды». Нижний слой впитывает пот, второй слой не даёт холоду проникать к коже, сохраняя тепло. Третий слой предохраняет от действия ветра и прямого доступа холодного воздуха к телу. Но одежда не должна быть слишком утеплённой, не забывайте, что в ходе тренировки вам будет всё жарче и жарче.

После завершения тренировки немедленно переоденьтесь, скинув промокшее бельё и одежду. Очень желательно тут же прнять тёплый душ, и одеться в сухое бельё после него. Но если по какой-то причине душ невозможен, то просто надо обтереться полностью влажным полотенцем.

Наконец, если погодные условия слишком плохи — резкий ветер, суровые температуры, гололедица, обильный снегопад и тому подобное — не надо себя пересиливать. Займитесь спортом дома. Если есть стационарный велосипед — замечательно. Если нет, то просто активные упражнения помогут сохранить форму.