Интересная находка палеонтологов в Австралии – обнаружен гигантский вомбат, предок нынешних милых вомбатов

Наука не стоит на месте. Открыт гигантский вобмат, и это открытие позволяет сделать шаг вперёд в исследовании земной фауны.

В декабре 2022 года журнал Papers in Paleontology опубликовал статью об интересной находке зоологов-палентологов — впервые в истории зоологии открыты окаменелости, свидетельствующие о сущестовании в прошлом настоящего гигантского вомбата.

Вомбаты — это животные, которые живут в природных условиях только в Австралии. Сегодня эти животные достигают метра в длину и могут весить до 50 килограммов (хотя такие размеры и вес редки, но встречаются). В пещере, расположенной в районе Rockhampton (территория Queensland), встралийские учёные открыли скелеты гигантских вомбатов, Ramsayia magna, и эта находка позволила заполнить недостающие места в исследовании животного мира. Определено, что гигантские вомбаты жили в Австралии примерно восемьдесят тысяч лет назад.

Гигантские вомбаты достигали трёх метров в длину, а весили, очевидно, несколько центнеров. Почему они уменьшились в размерах, в принципе, понятно — природа прошла этап гигантомании, животным легче выживать, питаться, убегать, будучи не такими большими. Но вопросы остаются — почему в древности было так много гигантских львов, тигров, кенгуру, птиц и прочих животных, включая вомбатов? Какие процессы привели к появлению гигантов и почему гиганты исчезли в сравнительно недавнюю эпоху. Вот этого мы пока не знаем. Австралийская находка позволяет дополнить знания о земной фауне — ведь вомбаты жили и живут на крайне ограниченной территории одного острова-континента, и процесс, регулирующий их развитие, позволяет изучить характеристики животного мира, который развивался без внешнего влияния.