В штате Нью-Йорк признали предписания о вакцинации от COVID-19 незаконными

Предписание штата Нью-Йорк об обязательной вакцинации медицинского персонала от COVID-19 отменил судья Верховного суда штата, сообщил 14 января сайт syracuse.com.

Судья Джерард Нери постановил, что губернатор Кэти Хокул и департамент здравоохранения штата превысили свои полномочия, обойдя Законодательное собрание штата и сделав постоянным предписание о вакцинации от COVID-19 в медицинских учреждениях.

Нери встал на сторону организации «Медицинские работники за информированное согласие” — группы медицинских работников, которые потеряли или могли потерять работу из-за предписания о вакцинации — в ее судебном иске против штата.

Нери сказал, что штату запрещено проводить обязательные прививки за пределами того, что подробно описано в законе об общественном здравоохранении. «Предписание выходит за рамки полномочий Ответчиков и, следовательно, недействительно и не имеет юридической силы», — написал судья.

Неясно, каковы будут последствия решения Нери и возможных апелляций. Вопрос обязательной вакцинации рабочих вызвал множество исков и судебных решений.

Например, в декабре 2021 года Верховный суд США отказался заблокировать требование Нью-Йорка о вакцинации медицинских работников.

Штат утверждал, что предписание не был иррациональным или необоснованным и подкреплялся другими судебными решениями. Судья не согласился, постановив, что штат не имеет права делать требование о вакцинации постоянным.

Судья также заявил, что штат признает, что вакцины не предотвращают передачу COVID-19, несмотря на название указа: «Предотвращение передачи COVID-19 организациями, на которые распространяется действие закона».

«В истинно оруэлловской манере ответчики признают, что современные прививки от COVID-19 не предотвращают его передачу», — написал судья.

Однако штат заявил в судебных документах, что полностью вакцинированные люди, заболевшие COVID-19, с меньшей вероятностью заболеют серьезным заболеванием, будут госпитализированы или умрут, чем те, кто не был вакцинирован. Штат признал, что «прорывные» инфекции случаются и более вероятны с более свежими вариантами вируса.

Согласно заявлению, опубликованному в субботу, Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк заявил, что «категорически не согласен с решением Нери». По их словам, в настоящее время ведомство изучает варианты.

«Требование о том, чтобы медицинские работники были вакцинированы против COVID-19, защищает уязвимых жителей Нью-Йорка и людей, которые о них заботятся, и это требование является важнейшим инструментом общественного здравоохранения», — говорится в заявлении. При этом чиновники не уточнили, каким образом вакцинация медперсонала защищает этих уязвимых жителей, если по их же словам передачу вируса она не предотвращает.

Напомним, приказ, требующий наличия у медицинских работников в штате Нью-Йорк вакцинации от COVID-19, был принят в августе 2021 года во время пандемии после того, как законодательный орган штата передал власть тогдашнему губернатору. Эндрю Куомо в экстренном порядке. В июне 2022 года уполномоченный штата по вопросам здравоохранения сделал предписание о вакцинации от COVID-19 для медицинских работников постоянным.