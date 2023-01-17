В Канаде обеспокоились, что США, Британия и Австралия не берут их в союз

Опасения, что не вошедшая в состав союза AUKUS Канада будет лишена доступа к передовым военным технологиям высказываются на высшем уровне в вооруженных силах Канады, 15 января передает CTV News.

Об этом заявил командующий Канадским объединенным оперативным командованием вице-адмирал Боб Октерлони. Он отвечает за управление операциями как внутри, так и вне страны, а также за отслеживание угроз и вызовов, стоящих перед вооруженными силами страны.

По словам вице-адмирала, союз касается большего, чем только передача Австралии технологий атомных подводных лодок.

«Дело в том, что технология [атомных подводных лодок] существует уже некоторое время, поэтому совместное использование этого не имеет большого значения, — заявил Октерлони. — Проблема в том, что речь идет о передовых технологиях, включая искусственный интеллект, машинное обучение, квантовые технологии, все этих вещи, которые действительно имеют значение для продвижения вперед. Это разговоры, в которых мы должны участвовать. И вопрос в том, почему мы не включены в это? Есть сопротивление этому вовлечению? Это политические ограничения, которые у нас есть? Или мы просто не собираемся инвестировать в это? Вот в чем вопрос. Так что это серьезная проблема».

Как отмечает телеканал, в правительстве не сообщали, почему Канада не вошла в AUKUS, а в министерстве обороны этот вопрос обошли стороной. Вместо ответа на вопрос пресс-секретарь министра обороны Канады Дэниэл Минден напомнил об участии Канады в разведпроекте «Пять глаз», в который Канада входит наряду с Австралией, Великобританией, США, Новой Зеландией, а также Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки и военный альянсом НАТО. Об этом Минден сообщил в письме.

«Через „Пять глаз“ и наши двусторонние партнерские отношения мы будем продолжать работать с нашими ближайшими союзниками, чтобы обеспечить безопасность канадцев», — цитирует содержание письма телеканал.

В посольстве США и верховной комиссии Австралии сообщили, что переправили вопросы своим правительствам. Верховная комиссия Великобритании на просьбу о комментариях не ответила.

Как отмечает телеканал, причиной, по которой Австралию не зовут в союз, может быть недостаточно жесткая позиция страны по отношению к Китаю. Октерлони признал проблему и напомнил о недавней блокировке инвестиций Китая.

Напомним, адмирал не первый, кто высказывает недоумение по поводу отсутствия Канады в новом союзе. Ранее об этом писала японо-американская газета The Diplomat, отмечая нелогичность такого шага.