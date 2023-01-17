1950ые годы: Инопланетяне среди нас. Их штаб-квартира была в Монреале, на улице Sainte-Catherine!

Совершенно правдивая история о странных и невероятных совпадениях – или не совпадениях?, доказывающих присутствие инопланетян в Канаде.

Никогда не лишне напомнить интересные факты из нашей истории. Особенно, если они явно, без сомнений, наверняка доказывают существование инопланетян (ну, можно же помечтать?)

В 1950ых — 1980ые годы самым известным ведущим радиопередач в Канаде был Патрик Бернс (Pat Burns). Его слушала вся страна, хотя его студия находилась в Ванкувере, и жителям восточных провинций приходилось ждать начало прямое передачи до часа ночи. Имя Бернса внесено в почетную Галерею Славы канадских радиоведущих, учреждена премия, носящая его имя.

Одной из особенностей Бернса, изюминкой, была его приверженность здравому смыслу. Чуть ли не каждый день Бернс разоблачал шарлатанов, целителей, свидетелей чудес, путешественников во времени, изготовителей всяческих подделок. В 50ые годы тема пришельцев, прибывших из чёрных глубин бездонного Космоса на беззащитную Землю, была одной из самых популярных. И Бернс, разумеется, регулярно по «зелёным человечкам» прохаживался. Как правило, по одной схеме – ему звонит слушатель, которого похищали инопланетяне, или который наблюдал за посадкой звездолёта и так далее. А Бернс задавал едкие вопросы, иронично комментировал ситуацию, в конце концов камня на камне не оставлял от очередного «свидетеля пришествия Чужих».

И вот однажды, весной 1958 года, на горячую линию передачи Бернса (шоу так и называлось, – Pat Burns Hot Line) звонит дама из Монреаля. Ничего нового – «среди нас живут пришельцы, они со мной контактируют, попросили меня позвонить вам. Просто хотят, чтобы земляне знали, что за ними следят! Вот я и звоню» Бернс с юмором реагирует: – «И где же они, ваши инопланетяне, обитают?» Женщина в ответ: – В центре Монреаля, на улице Ст. Катрин, они ведут наблюдение за планетой. Внешне от людей они не отличаются, поэтому их и не замечают». – «Ах вот как! А как же они докажут, что они с других планет?» – «А зачем доказывать? Давайте, я зачитаю программу, которую они хотят довести до всех жителей Земли! Там всего три страницы текста! И всё станет понятно!»

Бернс, разумеется, даме отказывает – время у передачи ограничено, кто ж полчаса позволит выделить на зачитывание трёх страниц. Дама реагирует совершенно спокойно: – «Ничего страшного, я завтра перезвоню и зачитаю». Бернс пытается пояснить, мол, и завтра времени лишнего не будет. Дама говорит: – «Да они вам знак подадут, что я должна зачитать текст, вы мне предоставите возможность.» – «Какой такой знак?» – «Да Вы сразу поймёте». И дама кладёт трубку..

Бернс не успевает пошутить на счёт сигналов из космоса, как на территории половины Канады гаснет свет. Случилась авария на какой-то распределительной станции. И электричества в стране нет полчаса. Отключилось.

На следующий день в самом начале передачи звонит та же самая дама – «Ну, как, я могу зачитать текст?» Бернс: – «Нет, это было просто совпадение! Бывает!» Дама: – «Ах, так. Ну, ладно, я завтра перезвоню.» И кладёт трубку. Бац! Свет вновь гаснет в половине Канады. Но на сей раз без света страна сидит час.

На третий день опять звонок от дамы: – «Так даёте мне слово?» «Нет! Я не стану потакать антинаучным измышлениям!» Ба-бах! Света в стране нет шесть часов.

Когда ток дали, аж сам премьер-министр Канады Джон Дьефенбейкер позвонил Бернсу и умолял предоставить женщине слово, пусть хоть десять страниц зачитывает, только пусть больше страну без тока не оставляет. Да на радиостанцию уже тысячи людей позвонили, от министерства железных дорог, до кошачьих приютов, где питомцы замерзали в нетопленных комнатах. Мол, не мешай девушке высказаться, пусть все канадцы послушают.

На следующий день, как только передача начинается, дама звонит снова: – «Ну, что скажете господин Бернс?» Тот скороговоркой, лишь бы женщина не передумала: – «Читайте, читайте заявление, никаких помех, начинайте!».

А она ехидно так: – «Проняло? Нет уж, теперь мы обиделись на такое ваше неверие, не будем зачитывать ничего. Ладно, всего хорошего, только помните, что мы за вами следим!»

Вот и всё, что было. Проверки были серьёзные – все проверки показали, что речь идёт об обычных, хотя редких, авариях. Три раза подряд, в одно и то же время, обрыв на линиях на полчаса, на час и на шесть часов.

Не было отмечено никаких диверсий, саботожа, неожиданных подключений, всплесков потребляемых мощностей, гроз или ураганов. Причины аварий до сих пор так и неизвестны. Если, конечно, упрямиться и отрицать существование пришельцев и их вахту на Земле.