Рынок недвижимости Римуски останется динамичным в 2023 году

В 2023 году на рынке недвижимости Римуски, Нижний Сен-Лоран, не ожидается падения цен или спада, и спрос остается очень высоким, даже несмотря на то, что цены на жилье выросли почти вдвое за последние три года.

«Покупатели есть, и они хотят покупать. Мы только что выставили на продажу новую недвижимость в Сен-Донате, у нас было 10 визитов за два дня и три обещания о покупке, это все очень энергично», – рассказал брокер по недвижимости в Proprio Direct Мишель Мишо.

Надо сказать, что выбор у покупателей ограничен. В 2020 году, до пандемии, у команды брокера было на продажу 157 объектов недвижимости, но в настоящее время их список ограничен 40 объектами.

«Я бы сказал вам, что цены на жилье по-прежнему очень высоки, потому что на продажу выставлено не так много домов. Это закон спроса и предложения»,-уточнил он.

По состоянию на декабрь 2019 года средняя цена дома на одну семью в Римуски составляла 188 500 долларов. К декабрю 2022 года эта цена выросла до 302000 долларов.

«Мы переживаем настоящий шторм жилищного кризиса в Нижнем Сен-Лоране, и это то, что продолжит удерживать цены в 2023 году на прежнем уровне. На самом деле существует значительный дефицит предложения, следовательно, дисбаланс в пользу продавцов, который сохранится», – пояснил Чарльз Брант из Профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека.

Таким образом, ожидается, что даже повышение процентных ставок окажет ограниченное влияние на рынок.

«Даже если произойдет значительный рост, цены все равно будут ниже, поэтому первоначальный взнос будет меньше, как и ежемесячные платежи», – добавил Брант.

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Ольга Успенская

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