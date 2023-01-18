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Новости Новости Квебека и Монреаля Штрафы в Квебеке: во сколько может обойтись езда на не почищенном от снега автомобиле

Штрафы в Квебеке: во сколько может обойтись езда на не почищенном от снега автомобиле

Olga Fedak Янв 18, 2023 Новости Квебека и Монреаля, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 164 Просмотров

Ну и напомним, что скорость также превышать не стоит.

На прошлой неделе на Монреаль обрушился сильный снегопад, и у водители получили “милейшее” развлечение в виде очистки своих транспортных средств от “белой неожиданности”.

Тогда же жителю Монреаля Яну Лавалли удалось снять видео, как полностью покрытая снегом машина едет по улице в Монреале. Автор уточнил, что безумный водитель ехал пятницу утром на углу улиц Берри и Гуно в районе Виллерэ.

@ianlavalleee

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Видео собрало около полумиллиона просмотров. Зрители удивлялись, как кому-то пришло в голову ездить с нулевой видимостью с заснеженными и лобовым стеклом и боковыми окнами.

Стоит отметить, что водить машину, не имея обзора в окнах не только опасно, это и запрещено.

Любой, кто пойман за рулем в Квебеке без надлежащей очистки лобового стекла и окон, может быть оштрафован на сумму от 100 до 200 долларов.

Кроме того, на сайте Совета автомобильного страхования Квебека указано, что никто не может управлять транспортным средством, покрытым льдом, снегом или чем-либо, что может отлететь. Очевидно, что такие водители могут создать опасность для других участников движения. Нарушителям, “перевозящим” лёд на крыше и боках авто, грозит штраф от 50 до 100 долларов.

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