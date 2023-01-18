Монреальское озеро признано лучшим местом для зимней рыбалки в Канаде

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Лунки пробурены, хижины построены – рыболовы в районе Монреаля открыли сезон подлёдной рыбалки.

По словам опытных рыбаков, обычно зимний сезон начинается между Рождеством и Новым годом, однако в этом году из-за теплой погоды его пришлось перенести на две недели.

Однако есть и хорошая новость – блог Fishing Booker назвал озеро Deux-Montagnes (Две горы) одним из лучших мест для зимней рыбалки в Канаде.

Озеро славится огромной популяцией малоротых окуней, однако тут также клюют судаки, щуки и даже лососи и осетры (последних правда нужно отпускать).

На озере уже установлено 60 рыболовецких хижин, а к выходным организаторы обещают увеличить их количество до 200.

Несмотря на морозы, рыбакам не рекомендуется выходить на лёд за пределами специально оборорудованных мест. Организаторы уверяют, что тщательно проверяют толщину льда и гарантируют безопасное времяпровождение.