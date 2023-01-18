Как Закон регулирует порядок кардинальной перестройки жилого помещния. Можно ли выселить квартиранта или нет?

Может ли квартиросъёмщик отказаться от выселения, если владелец жилого помещения хочет поделить большую квартиру на маленькие, наоборот, увеличить площадь или же превратить её в служебное помещение.

У многих квартиросъёмщиков наступает (если ещё не наступил) сезон поиска новой квартиры, если нынешняя не удовлетворяет по каким-то параметрам.

Но что делать, если переезжать не хочется, а владелец квартиры пожимает плечами и говорит: «Надо! Выезжайте, пожили и хватит». Иногда требования законные и их не оспорить, а иногда можно и остаться (хотя сложно сказать, как в таком случае несогласие с просьбой покинуть квартиру скажется на отношениях с хозяином). Чаще всего уведомление о выселении квартировладелец присылает в том случае, если он хочет поднять квартплату для новых жильцов (разумеется, если вы платите вовремя, не устраиваете ночных гулянок и не доводите соседей до белого каления иным способом). По закону, и в этом случае нельзя повышать квартплату выше норм, установленных Административным Судом по вопросам жилых помещений, но мало кто просит хозяина показать расценки, по которым платили съехавшие жильцы.

Почти единственным законным способом выселения добропорядочного жильца, не нарушавшего «бай» является уведомление о серьёзном изменении в состоянии жилого помещения (пояснение, что в квартире теперь будет проживать ближайший родственник тоже действительно, но тогда этот родственник должен будет на самом деле переехать в эту квартиру).

На самом деле, согласно статье 159 Гражданского Кодекса Квебека, выселение жильца в связи с изменением состояния жилого помещения возможно в трёх случаях, а именно:

Жилое помещение будет поделено на меньшие помещения

Площадь жилого помещения будет увеличена (за счёт расширения постройки или объединения разных квартир)

Жилое помещение переделывается под другие нужды и становится служебным помещением (офис, магазин, склад и т. д.)

В уведомлении о выселении в связи с изменением состояния жилого помещения владелец помещения должен ясно и чётко указать одну из этих причин. Уведомление должно быть подано жильцу в письменном виде за шесть месяцев до даты выселения. У жильца же есть тридцать суток на то, чтобы уведомить владельца о согласии или о несогласии с требованием.

Если жилец согласен выехать, то владелец жилого помещения обязан оплатить жильцу три месяца арендной платы за проживание (то есть, если жилец будет съезжать 1 июля, то он не платит за апрель, май и июнь). К тому же хозяин обязан оплатить расходы по переезду (или по чеку, или найдя транспортную компанию самостоятельно). Ещё раз уточним, что речь только о тех случаях, когда жильца выселяют из-за перестройки квартиры.

Если же жилец не хочет переезжать, то в случае отказа выехать, владелец подаёт иск в Административный Суд по жилищным вопросам. В этом иске владелец должен показать и доказать свои свои намерения по разделению, объединению или смене цели помещения.

Если квартиросъёмщик в течение 30 суток не отказался в письменном виде от выселения, то считается, что он с требованием согласился, и отказ его переехать в момент, когда предполагается его отъезд чреват вызовом сил правопорядка и насильственным выселением.

Обеим сторонам настоятельно рекомендуется вести переписку по этим вопросам посредством заказных писем, которые вручаются лично получателю, дабы не возникало вопросов, типа, «я отказывался, чего это хозяин утверждает, что я согласился…»

В ближайшее время мы расскажем о том, как Закон регулирует вопросы ремонта жилых помещений, если затрагиваются права квартиросъёмщика.