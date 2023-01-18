Полиция обещает принять меры в связи с разгулом преступности в Сен-Лоране

Сен-Лоран по-прежнему является безопасным сообществом, несмотря на недавний всплеск преступлений за последние несколько месяцев, заявил командир отделения 7 SPVM Пьер Люк-Готье на январском заседании городского совета.

Эти преступления включали нанесение ножевых ранений, приведших к травмам и смерти, неоднократные попытки поджога сирийского ресторана, выстрелы и массовые поджоги автомобилей. Некоторые преступления произошли с интервалом в несколько часов.

“Мы собираемся направить наши усилия на увеличение присутствия полиции, а также с точки зрения наших расследований – найти тех, кто совершил эти преступления”, – добавил он. “Знайте, что преступления, связанные с вооруженным насилием, являются приоритетом №1 SPVM. Мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть населению чувство безопасности”.

Готье добавил, что в ближайшие несколько дней и месяцев присутствие полиции увеличится, включая патрулирование в определенных районах, также планируются встречи с жителями района, чтобы выслушать их опасения.

“Мы также работаем с районом, его выборными должностными лицами и администрацией района, а также с местными организациями относительно того, как предотвратить преступность в Сен-Лоране и попытаться найти решения в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Мы работаем над этим день и ночь”.