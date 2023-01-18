Рейтинг доверия политикам: кто же первый?

Об этом 18 января сообщает итальянское издание Il Messaggero со ссылкой на данные «Глобального индекса одобрения лидеров», опубликованного американской «Morning Consult».
Первое место в мировом рейтинге занимает премьер-министр Индии Нарендра Моди (с 76% одобрения). На второй строчке — мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор (65%), на третьем месте — австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе (59%). Мелони занимает четвертую строчку с 48%, а глава правительства Ирландии Лео Варадкар и президент США Джо Байден делят пятое и шестое места (42%).
На 7-м месте — канадский премьер-министр Джастин Трюдо (40%), за ним следуют испанец Педро Санчес (37%), бельгиец Александер Де Кроо (33%), шведский премьер Ульф Кристерссон (33%), президент Франции Эмманюэль Макрон (31%), канцлер Германии Олаф Шольц (31%) и премьер-министр Великобритании Риши Сунак (31%).
Таким образом Мелони — наиболее популярный европейский лидер.
Напомним, в декабре 2022 журнал Forbes назвал ее седьмой в рейтинге самых влиятельных женщин в мире.