Рейтинг доверия политикам: кто же первый?

Глава правительства Италии Джорджа Мелони находится на первом месте по популярности среди европейских политиков, и на четвертом месте в глобальном рейтинге, обгоняя на две позиции президента США Джо Байдена

Об этом 18 января сообщает итальянское издание Il Messaggero со ссылкой на данные «Глобального индекса одобрения лидеров», опубликованного американской «Morning Consult».

Первое место в мировом рейтинге занимает премьер-министр Индии Нарендра Моди (с 76% одобрения). На второй строчке — мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор (65%), на третьем месте — австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе (59%). Мелони занимает четвертую строчку с 48%, а глава правительства Ирландии Лео Варадкар и президент США Джо Байден делят пятое и шестое места (42%).

На 7-м месте — канадский премьер-министр Джастин Трюдо (40%), за ним следуют испанец Педро Санчес (37%), бельгиец Александер Де Кроо (33%), шведский премьер Ульф Кристерссон (33%), президент Франции Эмманюэль Макрон (31%), канцлер Германии Олаф Шольц (31%) и премьер-министр Великобритании Риши Сунак (31%).

Таким образом Мелони — наиболее популярный европейский лидер.

Напомним, в декабре 2022 журнал Forbes назвал ее седьмой в рейтинге самых влиятельных женщин в мире.