Канада одобрила запуск литиевого проекта в Квебеке

Правительство Канады одобрило запуск литиевого проекта Galaxy Resources James Bay в Квебеке, 16 января сообщает Mining.com.

Проект предусматривает запуск открытого рудника и строительство обогатительной фабрики, а также сопутствующей инфраструктуры. Ожидается, что предприятие будет производить в среднем 5 480 тонн руды в день в течение 15-20 лет.

«Это важное решение для Канады. Рудник James Bay будет производить ключевой компонент, необходимый для экологически чистых технологий, таких как аккумуляторы для электромобилей и солнечные батареи», — заявил министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон.

Правительство Канады недавно представило свою стратегию в области критических минералов, в которой литий указан в качестве одного из шести наиболее важных минералов.