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Новости Канада одобрила запуск литиевого проекта в Квебеке
Фото: https://lindeal.com/

Канада одобрила запуск литиевого проекта в Квебеке

Виктория Христова Янв 18, 2023 Новости, Новости Квебека и Монреаля Комментарии к записи Канада одобрила запуск литиевого проекта в Квебеке отключены 82 Просмотров

Правительство Канады одобрило запуск литиевого проекта Galaxy Resources James Bay в Квебеке, 16 января сообщает Mining.com.

 

Проект предусматривает запуск открытого рудника и строительство обогатительной фабрики, а также сопутствующей инфраструктуры. Ожидается, что предприятие будет производить в среднем 5 480 тонн руды в день в течение 15-20 лет.

«Это важное решение для Канады. Рудник James Bay будет производить ключевой компонент, необходимый для экологически чистых технологий, таких как аккумуляторы для электромобилей и солнечные батареи», — заявил министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон.

Правительство Канады недавно представило свою стратегию в области критических минералов, в которой литий указан в качестве одного из шести наиболее важных минералов.

 

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