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Отдых Интересное кино “Что мы выбираем помнить” – премьера в Монреале

“Что мы выбираем помнить” – премьера в Монреале

Виктория Христова Янв 18, 2023 Интересное кино, Новости Комментарии к записи “Что мы выбираем помнить” – премьера в Монреале отключены 61 Просмотров

Документальный фильм “Что мы выбираем помнить” будет показан сегодня, 18 января, в 14:00 в аудитории Harold Greenspon Auditorium, что в Bernard Lang Civic Centre.

 

Режиссер Гай Рекс Роджерс представит и обсудит фильм. Вход свободный, количество мест ограничено, и рекомендуются маски. Согласно веб-сайту документального фильма, “То, что мы выбираем помнить”, включает в себя актерский состав из более чем 30 персонажей, чьи семьи прибыли в результате последовательных волн иммиграции в наш город в разное время и при разных условиях.

Самые старые семьи прибыли в периодтак называемых “двух уединений”, когда население Монреаля составляло более 50 процентов англичан. Очевидцы делятся рассказами из первых рук о десятилетиях политических потрясений как в мире, так и в нашей стране, и даже в нашем городе.

Самые последние, практически новые, иммигранты прибыли к нам, полагая, что языковые конфликты – “это древняя история”. Однако, на поверку, все оказалось не совсем просто и тривиально.

Аарон Рэнд из CJAD сказал: “Премьер Лего должен увидеть этот фильм!”

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