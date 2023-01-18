Цены на жилье: они всегда растут по всему Квебеку

Несмотря на признаки замедления, цены на рынке жилья в конечном итоге продолжат значительно расти в 2022 году, вынуждая покупателей платить все больше и больше, чтобы надеяться стать домовладельцами в Квебеке.

Согласно последним данным Профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ), средняя цена домов на одну семью подскочила на 14% за двенадцать месяцев и превысила 415 000 долларов. Доля кондоминиумов увеличилась на 12 % и достигла 366 000 долларов.

« Снижение цен, вызванное последовательным повышением ключевой ставки в 2022 году, не везде ощущалось с одинаковой интенсивностью, признает Чарльз Брант, директор Службы анализа рынка APCIQ. Первым был поражен район Монреаля. Но другие, несомненно, последуют их примеру ; в 2023 году прогнозируется совсем другой результат”.

Остров Монреаль, до сих пор в значительной степени подверженный перепродаже, является рынком, на котором в 2022 году наблюдалось наименьшее повышение цен. Средняя цена дома на одну семью составила 723000 долларов (на 2% больше, чем в 2021 году), а цена квартиры-445000 долларов, что на 6% больше.

Более стабильный, несмотря на рыночные условия, которые также имеют тенденцию к ужесточению, регион Квебек, со своей стороны, испытал колебания цен, близкие к среднему. Цены на жилье и квартиры выросли на 10% за последний год.

На данный момент во всем Квебеке рынок по-прежнему находится в хорошем положении для продавцов. И это несмотря на рост запасов и значительное снижение транзакций.

По данным Terram, в декабре количество заявок на жилищную ипотеку упало на 45% по сравнению с 2021 годом. Предстоящее повышение ключевой ставки может усугубить эту тенденцию. Если последний сохранится, APCIQ ожидает, что цены упадут в среднем на 5% в 2023 году.

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