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Apple выпускает внеочередную серию новых MacBook и Mac mini

Olga Fedak Янв 18, 2023 Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий, Новости Канады, Это интересно Оставить комментарий 61 Просмотров

“Яблочные” фанаты, скорее в очередь!

Корпорация Apple во вторник представила новые MacBook с новейшими чипами M2 Pro и M2 Max собственного производства. Выход девайсов неожиданно объявлен накануне традиционного запуска.

Mac mini будет стоить в Канаде от 799 долларов. Это дешевле, чем последняя серия iPhone 14. Они будут доступны с 24 января.

Что же касается нового MacBook Pro, компания уверяет, что его производительность будет в шесть раз выше, чем у MacBook Pro на базе Intel. Apple пока не предоставила информацию о ценах на новые супер-ноутбуки.

Напомним, цифровой гигант традиционно проводит четыре мероприятия по запуску в год. Первое весеннее мероприятие запланировано на март, когда Apple запускает свои iMac и аксессуары.

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