Новая статистика: треть погибших в ДТП в Квебеке не были пристёгнуты

Дороги Квебека довольно опасны, особенно если учесть, что некоторые водители вообще не очищают свои автомобили от снега.

Годовой отчет полиции Квебека о безопасности дорожного движения показывает ухудшение некоторых показателей в 2022 году не только по сравнению с предыдущим годом, но и по сравнению со средними значениями, рассчитанными с 2017 по 2021 год.

Например, в прошлом году произошло 266 столкновений со смертельным исходом, в 2021 году их было 245, а в период с 2017 по 2021 год — в среднем 232.

Статистика неумолима: почти 30% жертв, погибших в дорожных столкновениях, не были пристегнуты ремнями безопасности.

Безрассудное вождение и превышение скорости стали причиной 32% столкновений в прошлом году, 15% пришлось на вождение в состоянии алкогольного опьянения, после употребления наркотиков или усталости и 9% аварий случилось из-за невнимательности или рассеянности.

Результаты за 2022 год показывают, что наибольшее количество столкновений со смертельным исходом произошло в регионе Мориси-Ланодер (45), Эстри-Сентр-дю-Квебек (41) и регион Утауэ-Лаурентид (38).

В период с 2021 по 2022 год количество погибших пешеходов выросло с 30 до 36, а вот велосипедистов в течение двух лет погибло одинаково – по 7.

С другой стороны, количество столкновений с участием хотя бы одного мотоцикла сократилось с 53 два года назад до 43 в прошлом году.

Провинциальная полиция акцентирует внимание, что человеческое поведение часто является причиной столкновений, приводящих к травмам или смерти.