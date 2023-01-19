Сегодня – Крещение Господне!

Святки окончены. Наступило Крещение Господне!

Что такое великая агиасма?Это Богоявленская вода.Она освящается дважды:на Крещенский сочельник и на сам праздник Крещения Господня и имеет одинаковую благодатную силу.В Крещенский сочельник эту воду в народе называют вечерней водой.Но это не означает,что она освящается вечером.Утром к Божественной Литургии присоединяется служба великой вечерни,по окончании которой начинается первое великое освящение воды.

Почему дважды освящают?Во первых,Церковь жалеет нас,что это великое событие бывает только раз в году,поэтому дала нам возможность дважды насладиться этим великим событием.Во вторых,чтобы хватило воды всем прихожанам.В сам день освящения Богоявленской воды можно пить её всем.А потом следует пить её только на голодный желудок.Болящим можно пить её несколько раз в день.

Сосуды со святой водой нельзя ставить в холодильник или в подполье.Ставить только у святых икон или ближе к ним.И целый год не забывать о ней.Ежедневно,в течении всего года христианин должен её пить и умываться ей.Можно ей перед сном кропить свои жилища.Каждый вечер.Вода эта-дар Отца Небесного нашего.Она лечит наши душевные и телесные недуги.Ночью окунаться в ней нельзя ради только спортивного интереса или слегка выпившими или без крестика.

Это большой грех и пользы не будет,а только скорби.И конечно в храме,не толкаясь и не шумя,смиренно ожидать своей очереди.Тогда христианин уйдет домой из храма благословленным Богом. Чин водоосвящения на праздник Богоявления появился на Востоке в 5 – 6 столетиях, как воспоминание об освящении воды при Таинстве Святого Крещения. С течением времени образовалась традиция двукратного освящения на праздник Богоявления. В Навечерие Крещения (18 января) освящение воды совершается в воспоминание Господа, освятившего естество воды, поэтому в древности в Навечерие Господне совершалось крещение оглашенных. А в день Крещения (19 января) освящение воды совершается в воспоминание самого события Крещения Спасителя.

Молитва на принятие просфоры и святой воды: Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по беспредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь.

С праздником, православные монреальцы! Здравия душевного и телесного!