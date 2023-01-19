Сен-Лоран придерживается запрета на установку Tempo-палаток

Район Сен-Лоран продолжит запрещать временные палатки для автомобилей, известные как Tempo, на своей территории, сообщил мэр Алан Де Суза на заседании совета 10 января.

“В чем причина запрета палаток в районе?”, – был задан вопрос Де Сузе. Мэр ответил, что исторически у Сен-Лорана никогда не было таких гаражей, не будет и нынче. “Мы не единственное сообщество в городе или даже на острове, у которого нет Tempo. У нас всегда было желание не иметь их по целому ряду причин — безопасность, эстетика, и многое другое”.

Резидент возразил, что, хотя исторически у Сен-Лорана не было Tempo, “история действительно меняется. Потребности действительно меняются. Способность ограничивать количество снега на моей подъездной дорожке должна измениться. Что касается эстетики, если вы пойдете по улице Анри-Бурасса рядом с О’Брайеном, если вы хотите поговорить об этом, как насчет мусорных баков, которые сложены один рядом с другим?”

“Мы можем долго обсуждать мусорные баки, у нас это проблема последние 10-12 лет. Суть просто в этом — как совет, наш подход и философия всегда заключались в том, чтобы, по крайней мере, отдавать предпочтение архитектуре в нашем сообществе, чтобы убедиться, что это эстетически красиво. Если люди действительно этого хотят, они могут легко найти способы разместить как-то свои автомобили, но палатки – это не тот фактор, который мы выбрали “.

Житель отметил, что существуют проблемы с безопасностью, а также пожилое население. “Аспект наличия чистой и безопасной подъездной дорожки очень важен”. На что Де Суза отметил, что он сам убирает снег лопатой.

“Вам нравится, Вы вправе это делать”, – сказал резидент. “Но у вас есть люди, которые не в состоянии этого сделать, и им приходится нанимать людей. А это деньги, которых у пенсионеров порой совсем нет! Что потребуется, чтобы изменить нынешнюю ситуацию и вынести этот вопрос на рассмотрение совета, или организовать петицию?”

Мэр ответил, что нынешнее положение вещей постоянное и никто его менять не собирается.