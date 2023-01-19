В США тестируют первый мозговой имплантант для лечения депрессии

Клинические испытания на людях первого мозгового имплантанта для лечения депрессии — устройства размером с таблетку, которая находится под кожей и испускает крошечные электрические импульсы — начались в Сент-Луисе, штат Миссури.

Об этом 16 января сообщает AGI.

Созданный нейротехнологической компанией Inner Cosmos, имплантант состоит из электрода, который находится под кожей, и «капсулы», которая вставляется в волосы пользователя для питания устройства. Процедура проводится раз в сутки и длится 15 минут. Имплантат посылает крошечные электрические импульсы в депрессивную область мозга — левую дорсолатеральную префронтальную кору.

Inner Cosmos уже год проводит эксперименты, и планирует начать вторую фазу испытаний на людях уже в феврале. Цифровая таблетка Inner Cosmos — это самая маленькая и наименее инвазивная технология на сегодняшний день. Сама компания сравнивает внешний модуль с зарядкой Apple Watch.

Операция по вживлению электрода занимает примерно 30 минут в амбулаторных условиях.

Компания Inner Cosmos была основана предпринимателем Мероном Грибецем, у которого в детстве диагностировали синдром дефицита внимания. «Наша миссия — создать мир, который восстанавливает когнитивные способности человечества, балансируя человеческий разум», — сказал Грибец.

«Мы считаем, что наш подход может облегчить жизнь тем, кто страдает депрессией, а также распространится на другие когнитивные расстройства», — продолжает он. По его словам, целью Inner Cosmos является создание «эффективного метода лечения» депрессии, который является жизнеспособной альтернативой медикаментозному лечению.