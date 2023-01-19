Официальный лидер оппозиции Ареф Салем впервые поднял тревогу по поводу роста расходов прошлым летом, когда прогнозируемый счет достиг 182 миллионов долларов.

Эта история началась как минимальный ремонт стоимостью 22,5 миллиона долларов, затем скромный план стоимостью 88 миллионов долларов, за которым последовал серьезный проект стоимостью 116 миллионов долларов, миссия сохранения наследия стоимостью 168 миллионов долларов, а затем сумма возросла до 182 миллиона долларов с целью модернизации и демократизации иконы города и стиля. Итак, суммируем: окончательная стоимость восстановления Монреальской ратуши до ее послевоенного великолепия 1920-х годов оценивается в 210 миллионов долларов. С чем мы нас всех и поздравляем!

Без сомнения, проникновение в подбрюшье 150-летнего здания такого культового и исторического значения, несомненно, вызовет проблемы и будет развиваться по масштабам, широте и цене, особенно во время нехватки материалов и рабочей силы, а также при флегматичном и, как правило, небрежном отношении местных властей к процессу.

Вчера администрация Плант объявила, что план увеличится до 210 миллионов долларов, поскольку работники мэрии не забыли ничего и добавили несколько миллионов на мебель и техническую инфраструктуру, отметив перерасход средств в связи с пандемией и множество неожиданностей на этом пути, таких как электрика и сантехника, удаление слоев краски, штукатурки и других элементов, а также расширение и добавление зон, предназначенных для приема граждан. Проект был фактически запущен в 2019 году и закрыл мэрию для публики, и теперь ожидается, что он будет завершен к концу года. Какого, правда – это вопрос!

Официальный лидер оппозиции Ареф Салем впервые поднял тревогу по поводу роста расходов прошлым летом, когда прогнозируемый счет достиг 182 миллионов долларов. “С момента их избрания пять лет назад бюджет на восстановление мэрии вырос со 140 миллионов долларов до более чем 210 миллионов долларов”, – вознегодовал он.

Тем не менее, мэр района Ahuntsic-Cartierville и ответственная за наследие Эмили Тюилье говорит, что общие затраты на реставрацию соответствуют другим реставрационным работам, которые город провел город в Mercier-Hochelaga-Maisonneuve и LaSalle. Проект направлен не только на обновление здания мэрии для гибридной культуры работы и приведения строительных систем в соответствие с современной эпохой, он также сделает здание более удобным для людей, добавив в него выставочные пространства и кафе. Проект также направлен на получение сертификата LEED v4 для эксплуатации зданий и технического обслуживания.

Салем сказал во время презентации последнего бюджета города: “Администрация Плант солгала жителям Монреаля, заверив их, что новых перерасходов средств не будет. Потребовался всего месяц, чтобы правда открылась, поскольку сегодня мы узнаем из презентации, что новые расходы составят около 30 миллионов долларов…Этот проект является ярким примером бесхозяйственности администрации, которая тратит деньги налогоплательщиков так, как будто завтрашнего дня не существует”.

Проект также сделает внешний балкон (где Шарль де Голль произнес свою речь 1967 года) доступным для публики вместе с комнатой для общественных консультаций и мероприятий. По словам мэрии, “самые высокие стандарты универсальной доступности будут применяться во всем здании”, включая доступ к балконам, что позволит посетителям посещать заседания городского совета или совета агломерации, сидя на балконе зала заседаний совета, который будет перестроен, чтобы включить места для людей с ограниченной подвижностью.