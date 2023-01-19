Microsoft анонсировала сокращение порядка 10 тыс. сотрудников в 2023 году

Данная мера предпринята в связи с замедлением мировой экономики

Транснациональная корпорация из США Microsoft сократит в текущем году порядка 10 тыс. сотрудников из-за падения продаж, 18 января об этом говорится в заявлении, размещенном в официальном блоге компании.

«Сегодня мы вносим изменения, которые приведут к сокращению нашей общей рабочей силы на 10 тыс. мест до конца третьего квартала 2023 финансового года», — говорится в распространенном заявлении.

В корпорации уточнили, что число уволенных составит менее 5% от общей численности работников Microsoft, а в ключевых отраслях корпорация продолжит нанимать сотрудников.

Отмечается, что данная мера предпринята в связи с замедлением мировой экономики, а также стремлением клиентов компании снизить свои расходы на цифровые продукты после периода коронавирусной пандемии.