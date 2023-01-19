Трамп будет пытаться вернуться в соцсети, где его заблокировали

Трамп хочет вернуться к социальному общению

Экс-президент США Дональд Трамп попытается вернуть себе перед президентскими выборами заблокированные аккаунты в Twitter и Facebook . Об этом 18 января сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на переписку штаба политика с руководством соцсетей.

«Мы считаем, что запрет на учетную запись президента Трампа в Facebook резко исказил и затормозил публичный дискурс», — процитировали журналисты письмо штаба Трампа.

На официальный запрос телеканалу отказались дать ответ, сообщив, что о решении будет объявлено в скором времени.

Напомним, аккаунты Трампу в соцсетях заблокировали в январе 2021 года, когда его сторонники, недовольные большим католичеством нарушений на президентских выборах, собрались у Капитолия в Вашингтоне. Блокировать политика начали, когда он написал призывы к участникам акции, чтобы они разошлись. Это также поддержали Instagram, Reddit, Discord, TikTok, Twitch, Snapchat и YouTube.