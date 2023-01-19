Недвижимость: Две стороны La Main

Угол Сен-Лорана и Мезоннева. С одной стороны, элегантная, совершенно новая 26-этажная Черная башня. С другой стороны, в самом центре Монреаля, в бывшем закрытом гараже, парковка.

Бульвар Сен-Лоран в течение последних нескольких лет переживает значительный всплеск инвестиций в недвижимость, создавая все более разительный контраст между престижными проектами и заброшенными зданиями или просто пустующими земельными участками.

“Как и Сен-Лоран, это действительно место стыка разных реальностей в Монреале, это нормально, что он построен в стиле пэчворк», – объяснил Роберт Бодри, руководитель отдела городского планирования города Монреаль.

Однако « нельзя мириться с лоскутным одеялом застроенных и незастроенных земель. Необходимо каким-то образом способствовать заполнению пустотелостей, будь то зеленые насаждения или конструкции».

Мистер Бодри давал интервью прессе в кафе на бульваре Сен-Лоран, недалеко от бульвара Мезоннев.

В двухстах ярдах к северу в ландшафте выделяется большой пустырь. Его владелец, Агентство Grande Mosquée – Montréal, не хотел раскрывать прессе, что он намеревался с ним делать. Напротив-коммерческие здания и еще один пустырь в самом центре города. Двигаясь вверх по бульвару, мы видим несколько свободных участков или участков, используемых для парковки, а также множество заброшенных зданий в плохом состоянии.

Одна из худших достопримечательностей бульвара, бывший бар “катакомбы” на углу Онтарио, вот-вот уступит место башне, предназначенной для студентов. Прессе были предоставлены первые архитектурные изображения проекта рабочей группы по строительству студенческого жилья, которое могло бы достигать 13 этажей и вмещать 168 единиц жилья, если это будет разрешено городом.

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Ольга Успенская

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