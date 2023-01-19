Собачка далматинской породы родила 16 щенков! Щенята выросли немножко, но есть из блюдца не хотят

Шестнадцать щенков-долматинцев за один раз. Для Квебека это рекорд, да и во всём мире таких случаев крайне мало.

18 января квебекские газеты и телевидение рассказали о необычном случае: В городке Saint-Paul-d’Abbotsford, неподалёку от города Granby, в квебекском административном районе Эстри (Восточные Кантоны) собачка далматинской породы родила в одном помёте 16 щенят!

Собачка по имени Квини (Queeny), ставшая мамой 28 декабря, рожала, судя по сообщениям, впервые. Все щенки чувствуют себя хорошо, растут и набираются сил. За семейством наблюдают ветеринары, которые пока не заметили никаких аномалий и тревожных симптомов.

Самая большая трудность на этот момент, это кормление. Мама, разумеется, не в состоянии кормить одновременно шестнадцать детей, посему им приходится ждать очереди, но так как дисциплины от молодежи не дождёшься, то дети расталкивают друг друга и пихаются.

Человеческая семья, приютившая долматинку, хотела, чтобы Кени родила, ей выбрали достойного партнёра, которого нашли в городе Дрюмонвиль, но такого приплода никто не ожидал. Теперь люди бросили клич, приглашая желающих разобрать щенков. Хотя на Kijiji можно уже увидеть объявление, что с 21 февраля можно будет забирать щенков, объявленная на этой платформе стоимость каждого из них — 1500 долларов (судя по адресу и фотографии собачки в красном ошейнике, в котором она же фигурирует на снимках на новостных сайтах, речь именно об этом семействе). Но вряд ли у людей будут сложности с раздачей щенят и по этим ценам.

В принципе, самки-далматины приносят в среднем восемь-десять щенков за один раз, но рекорные случаи известны — в Австралии не так давно далматинка родила восемнадцать детишек, а в Великобритании был случай, когда мама принесла за раз двадцать щенят. Тем не менее, и шестнадцать щенят, хотя и не рекордное количество, но всё же оно в высших строках таблиц рождаемости у далматинок. В Квебеке не было раньше зарегистрировно случаев рождения шестнадцати щёнков.