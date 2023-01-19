Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Общество Животные Далматинка Куини родила 16 щенков за раз. Есть квебекский рекорд!
Queeny
По всей видимости, это и есть Queeny с несколькими детишками (остальные в кадр не попали). Фото из Kijiji

Далматинка Куини родила 16 щенков за раз. Есть квебекский рекорд!

Megan Jorgensen Янв 19, 2023 Животные, Меган Хорхенсен, Новости, Хорошие новости Оставить комментарий 85 Просмотров

Собачка далматинской породы родила 16 щенков! Щенята выросли немножко, но есть из блюдца не хотят

Шестнадцать щенков-долматинцев за один раз. Для Квебека это рекорд, да и во всём мире таких случаев крайне мало.

18 января квебекские газеты и телевидение рассказали о необычном случае: В городке Saint-Paul-d’Abbotsford, неподалёку от города Granby, в квебекском административном районе Эстри (Восточные Кантоны) собачка далматинской породы родила в одном помёте 16 щенят!

Собачка по имени Квини (Queeny), ставшая мамой 28 декабря, рожала, судя по сообщениям, впервые. Все щенки чувствуют себя хорошо, растут и набираются сил. За семейством наблюдают ветеринары, которые пока не заметили никаких аномалий и тревожных симптомов.

Самая большая трудность на этот момент, это кормление. Мама, разумеется, не в состоянии кормить одновременно шестнадцать детей, посему им приходится ждать очереди, но так как дисциплины от молодежи не дождёшься, то дети расталкивают друг друга и пихаются.

Человеческая семья, приютившая долматинку, хотела, чтобы Кени родила, ей выбрали достойного партнёра, которого нашли в городе Дрюмонвиль, но такого приплода никто не ожидал. Теперь люди бросили клич, приглашая желающих разобрать щенков. Хотя на Kijiji можно уже увидеть объявление, что с 21 февраля можно будет забирать щенков, объявленная на этой платформе стоимость каждого из них — 1500 долларов (судя по адресу и фотографии собачки в красном ошейнике, в котором она же фигурирует на снимках на новостных сайтах, речь именно об этом семействе). Но вряд ли у людей будут сложности с раздачей щенят и по этим ценам.

В принципе, самки-далматины приносят в среднем восемь-десять щенков за один раз, но рекорные случаи известны — в Австралии не так давно далматинка родила восемнадцать детишек, а в Великобритании был случай, когда мама принесла за раз двадцать щенят. Тем не менее, и шестнадцать щенят, хотя и не рекордное количество, но всё же оно в высших строках таблиц рождаемости у далматинок. В Квебеке не было раньше зарегистрировно случаев рождения шестнадцати щёнков.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal