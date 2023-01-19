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Ухоженная кухня. Фото с сайта ИКЕА.

Как привести в порядок кухню

Megan Jorgensen Янв 19, 2023 Дети, семья, Меган Хорхенсен, Новости, Общество Оставить комментарий 77 Просмотров

Советы специалистов по поддержанию в порядке вашей кухни

Десять советов от экспертов одной из самых популярных американских газет – заботимся о своей кухне и наводим порядок!

Известная американская газета Washington Post решила посвятить время насущному вопросу и привела список в десять самых важных моментов, связанных с наведением порядка на кухне. И впрямь, об этих моментах часто забывают. И хотя работы на кухне, как правило, приводят домохозяек (и домохозяев) в ужас, тем не менее, не так всё сложно:

  1. Выбросите старые приправы и пряности, которые пролежали на полках более полугода. Нет, они не испортились, срок давности у сухих травок, корешков, семян и прочего гораздо больше. Но за полгода они теряют аромат, перестают благоухать, ни добавляют свежести, вкуса, приятного запаха блюдам. Лучше избавиться от них и купить новые.
  2. То же самое относится к разнообразным дрожжевым продуктам, кухонным порошкам для теста, пищевой соде, уксусам и тому подобному. Срок давности у этих продуктов большой, но пищевые качества при долгом хранении они теряют. Заменяйте раз в полгода, если не чаще. Впрочем, обычные дрожжи хранятся в морозильнике без потери качества вплоть до года.
  3. Проведите инспекцию и расставьте аккуратно пластмассовые и стеклянные контейнеры. Сегодня контейнеры всех видов, размеров, расцветок есть на каждой кухне. От дешёвых до дорогущих. Но они, как правило, расставлены в художественном беспорядке, многие не используются, другие закрываются не теми крышкам. Да они и просто имеют обыкновение вываливаться на голову при открытии дверцы шкафа. Так что их надо регулярно расставлять заново, укладывая маленькие в более крупные, отдельно складывая по ранжиру крышечки. Да, утверждает газета, у контейнеров и их крышек есть та же отличительная черта, что и у носков — пара всегда теряется. Но надо стремится к совершенству.
  4. Регулярно меняйте лёд в кубиках. Как правило, лёд стоит долгие месяцы, дожидаясь своей очереди на использование. Но он впитывает запахи, на него капают соки других продуктов, которые закладываются в морозилка, да и просто свежий лёд гораздо лучше. Выкидывайте старый, залейте посуду свежей водой и приготовьте свежий лёд.
  5. Не забывайте точить ножи. Это мало, кто делает. А тупой нож не только плохо режет, он ещё и опасен тем, что может сорваться или сломаться при приложении нестандартных усилий. Поточить ножи легко — в любом хозяйственном магазине точилки есть.
  6. Регулярно тщательно мойте микроволновку. Не экономьте на тёплой воде, хозяйственом мыле и четверти часа своего времени. Промойте стенки, все поверхности, не забудьте приподнять её и помыть нижнюю поверхность.
  7. Регулярно меняйте губки. Губки имеют обыкновение накапливать огромное количество бактерий и микробов. Причина понятна. В принципе, губки можно и помыть, что не возбраняется
  8. Меняйте сковородки! Самые лучшие из них довольно быстро теряют качества «неприлипаемости». Продукты начинают подгорать, теряют вкус и аромат. Есть сковородки, сделанные из материала, который выдерживает сотни процессов жарки, но они весьма дороги, хотя, скорее всего, их покупка оправдана в пересчёте на время пользования.
  9. Регулярно очень тщательно мойте кухонные доски. Вне зависимости от того, деревянные они или пластмассовые. В досках накапливаются микробы и бактерии. Поэтому быстрая помывка после готовки (лепки на них пельменей, резки мяса или хлеба и т. д.) недостаточна — их надо тщательно промывать раз в неделю, если ими пользуются каждый или почти каждый день.
  10. И, наконец, не поленитесь и подлезьте под раковину — там скапливается плесень, рассадник микробов. Раз в месяц потрудитесь промыть всё пространство под раковиной, включая всю поверхность труб. Здоровье вам скажет спасибо!

Так говорила газета Washington Post.

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