Маяки в Квебеке, их история и их сегодняшняя жизнь

В копилку знаний, для тех, кто начинает планировать весенне-летние путешествия по Квебеку. Посетить маяки и подняться на верхотуру — это всегда интересно.

В былые времена маяки играли важнейшую роль в мореплавании, а, следовательно, в торговле и в налаживании связей между людьми и народами. В мире строились тысячи и тысячи маяков — на берегах морей и больших озёр, на плавучих платформах, в высоких горах, на островах…

Ни одно судно, ни один корабль не выходили в плавание без свода маяков — навигационного справочника с указанием характеристик каждого маяка — периодичность сигналов, цвет, сопровождающий звук, высота сооружения и другие элементы, позволявшие с точностью установить местоположение судна, с которого свет маяка был замечен.

Несколько сот маяков работали и в Квебеке. Но в последней трети прошлого века роль маяков в обеспечении безопасности мореходсттва сошла на нет. Благодаря новым технологиям они просто перестали использоваться в качестве путеводного лучика света. Большая часть из них была разобрана, другие просто заброшены. Некоторые сохранились и были перестроены в отели, в музеи, в туристические наблюдательные площадки.

Всего в Квебеке на сегодняшний день сохранилось 45 маяков, расположенных по всему морскому побережью, на берегах залива Св. Лаврентия, не нескольких островах и вдоль реки Св. Лаврентия. Примерно два десятка из них уже превращены в туристические достопримечательности.

Некоторые из них легкодоступны (например, маяк города Труа-Ривьер, находяшийся почти в центре города). Добраться до других очень сложно — либо те, что расположены на севере, либо те, что находятся на удаленных островах. Некоторые, хотя и расположены достаточно удобно, но подход к ним затруднён из-за того, что они окружены частными участками земли.

Самыми интересными для посещения считаются следующие бывшие маяки, сеодня привлекательные исторические места (хотя сейчас зима и до многих либо не доехать, либо они закрыты на зиму, но готовить маршруты отдыха надо заранее). Все маяки — прекрасные обзорные площадки, с которых открывается захватывающий дух вид на десятки километров. Список не исчерпывающий:

Pot à l’Eau-de-Vie – добираются до него катером, идущим от набережной города Rivière-du-Loup. Открыт летом.

Маяк Зелёного Острова (Île Verte). Катер от набережной муниципалитета Isle-Verte. Работает с мая по октябрь.

Маяк Pointe-au-Père, около города Римуски. Тут же находится музей кораблекрушения Empress of Ireland, одного из самых больших кораблекрушений в истории, имевшего место в мае 1914 года. Здесь находится на вечной стоянке подводная лодка Onondaga. Открыт постоянно.

Маяк города Matane. Кроме всего прочего, с него открывается вид на горы Шик-Шок и на парк современных ветряных мельниц. Работает летом.

Маяк Cap-Chat, в Гаспези. Открыт постоянно. При маяке есть постоялый двор, прекрасное место для отдыха на несколько дней.

Маяк Martre, Гаспези. Работает с мая по октябрь. В нём музей маяков.

Маяк Cap-de-la-Madleine. Работает с мая по октябрь, можно посетить домик смотрителя, в котором обустроен небольшой музей.

Маяк Сap de la Tête au chien, в Charlevoix, городок Saint-Siméon. Он работает до сих пор, но, конечно, дл привлечения туристов.

Маяк Cap-de-Bon-Désir на Côte-Nord. В городе Bergeronnes. C этого места в сезон китов можно наблюдать за китами и дельфинами. Тут же и музей навигации. Работает с мая по октябрь.

Маяк Национального парка Minganie. До него добираться сложно, но поездка стоит свеч. Конечно, она должна быть частью посещения этого национального парка. Идеальное место для наблюдения за птицами и морскими животными. Тоже работает летом.

Маяк острова Anticosti. В 20 километрах от Port-Menier. Постоялый двор и привлекательное место недельного отдыха в лесу и на море. Тоже работает с мая по октябрь.