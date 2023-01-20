Канадские антропологи выяснили, что потребление молока сделало людей выше

В далеком прошлом рост и вес людей росли из-за потребления молока; при этом в регионах, где не пили молоко, такого не наблюдалось.

К таким выводам пришли ученые из Западного университета Канады, 19 января сообщает голландский портал Nieuwe Oogst.

В новом исследовании, проведенном профессором биологической антропологии Джой Сток, сравнивались рост и масса тела по 3507 скелетам из 366 различных археологических памятников за 25 000 лет. Такой большой набор сравнительных данных показал изменения человеческого тела во времени и в зависимости от географического положения.

Данные свидетельствуют о том, что потребление молока привело к увеличению массы тела и роста человека в некоторых регионах между 7000 и 2000 лет назад. Увеличение размеров наблюдается в регионах, где эволюция позволила людям производить ферменты для переваривания молока во взрослом возрасте, что привело к большей доступности для организма энергии из молочных продуктов.

В регионах, где есть генетические доказательства повышенного потребления молока, наблюдается увеличение роста и массы тела. «Питьевое молоко имело культурное значение на нескольких континентах, и сегодня мы видим его генетическое наследие. В популяциях Западной Африки, Рифтовой долины и Африканского Рога, а также в некоторых частях Аравии и Монголии высока частота генов персистенции лактазы [восприимчивость молочного белка лактозы]», — сообщила профессор.

«Из этих результатов мы можем сделать вывод о том, что в разных частях мира освоение сельскохозяйственных культур может иметь разные последствия, которые по-разному влияют на наше здоровье и нашу биологию», — уверена Сток. По словам ученого, глобальные различия в размерах тела частично отражают эти эффекты.