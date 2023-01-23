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Новости Власти Канады согласились заплатить за культурный геноцид коренных народов
Фото: https://www.pexels.com/

Власти Канады согласились заплатить за культурный геноцид коренных народов

Виктория Христова Янв 23, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Власти Канады согласились заплатить за культурный геноцид коренных народов отключены 34 Просмотров

Канада заявила, что согласилась выплатить около $2 млрд для урегулирования последнего из серии судебных исков о возмещении ущерба, причиненного коренным народам через систему обязательных школ-интернатов, которую национальная комиссия назвала «культурным геноцидом». Об этом пишет 22 января газета The New York Times.

 

Решение, которое должно еще быть одобрено судом, удовлетворит исковые требования, поданные в 2012 году представителями индейцев, которые настаивали на компенсации за разрушение их культуры и языков.

Тысячам учащихся из числа коренного населения, получавших образование примерно в 130 школах-интернатах с 19 века по 1990-е годы, запрещалось, иногда с применением насилия, говорить на языках своих предков и практиковать их традиции.

Детей из числа коренного населения иногда силой забирали из их семей и отправляли в школы, которые в основном находились в ведении церквей.

В 2021 году канадцы были шокированы свидетельствами о безымянных могилах с останками 215 бывших учеников на территории бывшей индейской школы-интерната Камлупс в Британской Колумбии, которые были обнаружены с помощью георадара.

Последующие поиски в других бывших школах выявили аналогичные возможные места захоронения. Считается, что тысячи учащихся погибли в школах от болезней, недоедания, безнадзорности, несчастных случаев, пожаров и насилия, отмечает издание.

 

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