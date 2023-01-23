Канадский врач предупредил о сезоне инсультов

Через три-четыре недели после сезона гриппа наступает сезон инсульта, сообщил доктор «скорой помощи» Радж Бхардвадж на телеканале CBC, на передачу обратил внимание 21 января сайт The Gateway Pundit.

Доктор Бхардвадж объяснил связь между гриппом, инфекцией и инсультом: «Я тоже не знал об этом до прошлого года, но оказалось, что после сезона гриппа, недели через три-четыре, наступает сезон инсульта».

«И, как вы сказали, большая часть Канады избавляется от большого горба гриппа. Так что теперь мы начинаем видеть больше инсультов», — продолжил он.

Доктор Бхардвадж добавил, что друг его коллеги был шокирован недавним большим числом инсультов: «Друг одного из моих коллег действительно упомянул, что на днях на работе спросил, вы заметили, сколько инсультов мы наблюдаем? Это намного больше, чем обычно, кажется. Как ни странно, мы начинаем это видеть».

Бхардвадж затем заявил, что ежегодная прививка от гриппа может помочь предотвратить инсульт, сославшись при этом на исследование, проведенное в Университете Калгари «еще в ноябре».

«Даже если вы сделаете прививку от гриппа, а затем заболеете гриппом, у вас все равно будет гораздо меньше воспаления, потому что ваша иммунная система уже готова к борьбе. Таким образом, прививка от гриппа в конечном итоге снижает риск инсульта, либо предотвращая воспаление от инфекции, либо уменьшая его в целом», — продолжил он.

Доктор не пояснил, почему до пандемии COVID-19 «сезон инсультов» не наступал, и для предотвращения инсульта вакцинации не рекомендовались.

Подчеркнем, что это доктор Бхардвадж сказал, что впервые сезон инсультов наблюдался в прошлом году после гриппа, то есть зимой. А в конце 2021 года и в начале 2022 в США и Канаде была рекомендована ревакцинация, то есть третий укол от COVID-19.