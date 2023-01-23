Минсельхоз Канады спрогнозировал резкое сокращение производства овса

Производство овса в Канаде в сезоне 2023–2024 сократится почти на 31% до 3,611 млн тонн от уровня сезона 2022–2023. Данные канадского минсельхоза 21 января публикует сетевое издание The Western Producer.

Производство овса в Канаде в сезоне 2023–2024 сократится почти на 31% до 3,611 млн тонн от уровня сезона 2022–2023. Данные канадского минсельхоза 21 января публикует сетевое издание The Western Producer.

Переходящие запасы овса в Канаде, по данным министерства, сократились на 48% до 600 тыс. тонн.

По прогнозу минсельхоза Канады, производство пшеницы в 2023–2024 годах увеличится на 1,5% и составит 34,327 млн тонн. Производство рапса вырастет на 1,8% до 18,50 млн тонн, а сои на 3,5% до 6,770 млн тонн.

Кукурузы вырастят 13,845 млн тонн, меньше, чем в текущем сезоне на 4,8%. Производство твердых сортов пшеницы, ячменя и льна сохранится на среднем уровне. Переходящие запасы вырастут для всех видов пшеницы, ячменя, канолы, льна и сои.

Производство в сезоне 2023–2024 ожидается на следующем уровне. Пшеницы 34,327 млн тонн, в том числе твердых сортов 5,447 млн тонн. Ячменя 9,994 млн тонн, кукурузы 13,845 млн тонн, овса 3,611 млн тонн, канолы 18,5 млн тонн, семян льна 500 тыс. тонн, сои 6,77 млн тонн. Всего 88,045 млн тон зерна.

Экспорт в сезоне 2023–2024 составит: пшеницы 24 млн тонн, в том числе твердых сортов 4,4 млн тонн; ячменя 3,4 млн тонн; кукурузы 1,65 млн тонн; овса 2,75 млн тонн; канолы 8,8 млн тонн; семян льна 400 тыс. тонн; сои 4,7 млн тонн. Всего 45,865 млн тонн зерна.