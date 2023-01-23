Может ли владелец жилья выселить жильца в связи с капитальным ремонтом. Каковы права и обязанности сторон в этом случае?

Несколько положений, связанных с отношениями между квартиросъёмщиком и владельцем жилого помещения в случае большого ремонта.

Напоминаем, что многие монреальцы-квартиранты, да и жители всего Квебека в январе начинают забег на длинную дистанцию в поисках новой квартиры, а домовладельцы начинают кампанию по поиску новых жильцов, если прежние выезжают или же если по какой-то причине владелец жилья хочет квартиранта сменить.

Мы уже касались вопросов, связанных с выселением жильцов в связи с перестройкой жилого помещения, сменой его предназначения или желания владельца поселить в квартире своих ближайших родственников. Но каковы права и обязанности квартиросъёмщика, если домовладелец решил провести большой ремонт? Речь не разделении большой квартиры на несколько маленьких и не об укрупнении маленькой квартиры. Речь именно о капитальном ремонте (например, замена труб, замена стены, пола и т.д.), а не о косметическом (покраска стен, потолка или частичный ремонт пола, двери и т.д.)

В случае капитального ремонта домовладелец не имеет права прекращать отношения с квартиросъёмщиком, то есть, не имеет право квартиранта выселить.

Этот запрет установлен статьёй 1936 Гражданского Кодекса Квебека, согласно которой, квартиросъёмщик имеет право в таком случае сохранить жильё за собой.

Владелец жилья обязан предупредить жильца о намерении произвести капитальный ремонт. Если работы требуют освобождения жилого помещения — что логично во многих случаях, то владелец обязан возместить жильцу компенсацию затрат на временный переезд и на повышенную квартплату, но в законе утверждается, что «компенсация производится в разумных пределах».

Если жильцу придётся временно переехать на время ремонта на неделю или меньший срок, то владелец жилья обязан письменно уведомить жильца о начале ремонта за 10 дней. Если ремонт будет длиться более недели, то владелец обязан предупредить о временном выселении за три месяца до начала работ.

Имеет ли право квартиросъёмщик отказаться от временного выселения? По закону, он может отказаться выехать, но владелец жилья имеет право подать жалобу в Административный суд по жилищным вопросам, которому и принадлежит право на окончательное решение по этому вопросу. Как правило, в таких случаях вопрос решается в пользу владельца, так как капитальный ремонт дорог и устраивать его просто из прихоти вряд ли кто-то станет. Обычно рассмотрение вопроса до пандемии занимало пару недель с момента иска. Сегодня сроки удлинились, но постепенно они возвращаются к норме.

Но есть одно значительное «но», а именно: После капитального ремонта владелец жилья имеет право повысить квартплату, не сверяясь с повышением квартплат по рекомендованным Административным трибуналом нормам. Владелец имеет право повысить цену на аренду жилья с учётом понесённых расходов на ремонт. В принципе, нормы расчёта повышения цен в таких случаях тоже устанавливаются Административным судом по жилищным вопросам, но они гибкие и дают владельцу довольно большие возможности по возмещению расходов на ремонт. Проще говоря, если квартирант хочет сохранить квартиру за собой, ему настоятельно рекомендуется ещё до начала ремонта уточнить у хозяина квартиры, на какую примерно сумму стоит ожидать рост квартплаты после капитального ремонта. Если сумма хоть и велика, но «разумна», ничего не поделаешь, придётся платить или же переезжать.