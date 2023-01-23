В Канаде впервые за 24 года сменился самый продаваемый автомобиль

В Канаде впервые за 24 года сменился самый продаваемый автомобиль. По итогам 2022 года наиболее популярной легковушкой стала Toyota Corolla с результатом 33 096 штук.

Позади осталась Honda Civic (29 772 машины), которая удерживала первую строчку в Канаде с 1998 года! Любопытно, что рокировка случилась на падающем рынке: продажи линейки Corolla упали на 17 процентов, а спрос на семейство Civic обвалился на 31 процент.

Аналитики считают, что Toyota Corolla удалось перехватить лидерство за счёт более широкого ассортимента моделей, более низкой стартовой цены и наличия модификации с полным приводом. Вице-президент канадского филиала Toyota добавил, что концерну удалось сохранить свежесть линейки Corolla благодаря своевременным обновлениям и смене силовых агрегатов.

Honda Civic не удалось воспользоваться новизной модели, хотя 2022 год — первый полный год продаж одиннадцатого поколения. По Honda ударили отголоски проблем, связанных с коронавирусом: производство семейства Civic снизилось на 23 процента из-за нехватки полупроводников.

Существенно пополнять гамму Civic вслед за конкурентом в Honda не торопятся, да и трудности с цепочками поставок не решены.