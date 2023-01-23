Канада больше не управляет мировым рынком масличного льна

Канадский масличный лен потерял ключевые рынки, такие как Китай и Европейский союз, и только США остались крупным покупателем

Об этом аналитик из LeftField Commodity Research Чак Пеннер сообщил канадским растениеводам во время недавнего семинара по обзору рынка, пишет Шон Пратт в статье, опубликованной на канадском агропортале.

«Канадским производителям льна необходимо смириться с суровой реальностью. Как бы мне ни было больно это говорить, Канада больше не управляет льняным рынком, – сказал аналитик и привел факты. – Канада произвела около 474 000 тонн льна в маркетинговом году 2022-2023, Россия увеличила урожай до 1,5 млн тонн, Казахстан собрал 800 тонн.

Поскольку Чак Пеннер часть своей ранней карьеры провел, работая в United Grain Growers, где ему было поручено продвигать Linola, сорт льна с низким содержанием линоленовой кислоты, ему было больно излагать мрачные рыночные перспективы канадского урожая.

«Итак, Россия увеличила производство маслосемян льна до 1,5 миллиона тонн, а Казахстан добыл еще 800 000 тонн сверх того, что в целом составляет 2,3 миллиона тонн в черноморском регионе. Раньше на Канаду приходилось большая часть ежемесячного импорта этого урожая в Китай, но теперь на рынке правит бал черноморский лен. То же самое касается Европейского Союза. Переключатель щелкнул в 2021 году, когда цены на канадский лен резко выросли из-за неурожая, вызванного засухой. Поставки несколько восстановились в 2022 году, но спрос на канадский лен не восстановился. Они поняли, что могут обойтись льном из России и Казахстана. Канадский экспорт был значительно ниже среднего в течение каждого из первых четырех месяцев кампании 2022–2023 годов. В настоящее время Соединенные Штаты являются единственным рынком, покупающим значительные объемы канадского урожая маслосемян льна. В целом, общий объем поставок канадских льняных маслосемян льна составляет в среднем около 10 000 тонн в месяц, что до конца компании необходимо довести примерно до 30 000 тонн в месяц. Качество канадского льна превосходно, однако, даже если канадский лен начнет продаваться, это не обязательно приведет к повышению цен, потому что цены на канадские маслосемена льна должны оставаться конкурентоспособным с поставками из черноморского региона», – оценил ситуацию Пеннер.

Он также отметил, что в оптимистичном прогнозе ожидает под масличным льном в Канаде порядка 600 000 акров (1 акр=0,4 га). «Это будут самые низкие площади под льном с 1950-х годов», – заключил он.