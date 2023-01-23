В Университете Хаиля открыли соединение, которое замедляет рост раковых клеток

Остановить рост раковых клеток становится реальностью. И в этом может помочь полынь

Группа ученых из Университета Хаиля в Саудовской Аравии обнаружила природное соединение, помогающее снизить скорость роста раковых клеток и патогенных микроорганизмов, и при этом не оказывает разрушительного влияния на здоровые клетки. Результаты исследования опубликовало издание Sayidaty.

Издание публикует материал об открытии, сделанном учеными из Саудовской Аравии, которые обнаружили соединение, оказывающее существенное влияние на развитие раковых клеток. Это соединение содержится в полыни обыкновенной. В то же время эксперты отмечают, что при его использовании удается вывести из-под удара здоровые клетки. В сообщении говорится, что препарат на основе этого соединения демонстрирует хорошую производительность и высокую эффективность действия. По словам врачей, соединение замедляет рост раковых клеток в организме.

Испытания природного соединения проходили на клетках рака предстательной железы. Препарат оказался очень эффективным, воздействуя только на раковые клетки. Ученые отметили эффективность найденного ими соединения в его использовании для замедления роста злокачественных клеток. На основании лабораторных исследований, которые будут проводиться фармацевтическими компаниями Саудовской Аравии, будет принято решение о разработке и производстве лекарственных препаратов, содержащих это соединение.