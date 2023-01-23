Монреаль завершил 2022 год резким падением продаж, но это временно

Средняя цена на жилую недвижимость от двух до пяти единиц жилья снизилась на шесть процентов, при этом цены на дома для одной семьи снизились на три процента, а на кондоминиумы – на один процент.

Рынок жилой недвижимости Монреаля завершил 2022 год резким снижением продаж, хотя снижение цен было ограниченным. В декабре в Большом Монреале было продано в общей сложности 2232 единицы недвижимости, что на 39 процентов меньше, чем в том же месяце предыдущего года, говорится в отчете Квебекской профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости, опубликованном в четверг.

Низкий уровень запасов предотвратил более резкое падение цен, сказал Чарльз Брант, директор департамента анализа рынка ассоциации. “Хотя декабрь, как правило, не тот месяц, который наилучшим образом отражает реальную динамику рынка, существует определенная выжидательная позиция”, – сказал он.

“Покупатели надеются, что рыночные условия улучшатся в их пользу. Продавцы надеются на стабилизацию рынка. Активные предложения продолжают значительно расти из-за эффекта наращивания, который может помочь привлечь покупателей в ближайшие месяцы ”. Количество активных объявлений в Большом Монреале в декабре сократилось по сравнению с предыдущим месяцем, но значительно выросло по сравнению с декабрем 2021 года.

Тем не менее, при 14 533 объявлениях количество было значительно ниже среднего исторического показателя в более чем 21 000. В 2022 году средние цены упали в Большом Монреале, причем наиболее значительное падение наблюдалось на объектах жилой недвижимости, охватывающих от двух до пяти единиц. Их средняя цена продажи составляла 690 000 долларов. Это на 45 000 долларов меньше, чем в 2021 году, — снижение на шесть процентов.

Средняя цена дома на одну семью составила 510 000 долларов – на 15 000 долларов меньше, чем в предыдущем году, что на три процента меньше. Что касается кондоминиумов, то их средняя цена продажи в 2022 году составила 357 000 долларов. Это на 4000 долларов меньше, чем в 2021 году, то есть снижение на один процент.

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