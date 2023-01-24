Теперь мы можем ставить в пример нерадивым детям обычных пчёл: – Они в математике разбираются, а ты, лодырь?

Незатейливые опыты доказали умение пчёл разбираться в чертежах и в числах. Но каков механизм действия, непонятно.

Опыты с пчёлами убедительно доказали, что те не так уж невинны, как казалось, их коллективный разум позволяет пчёлам не только собирать нектар и производить мёд, но и различать различные математические концепции. При условии, что мозг у каждой пчелы миниатюрен, а пчёлы знамениты слаженностью действий всего улья, можно с достаточной долей уверенности сказать, что пчёлы реагируют на окружающую действительность при помощи коллективного разума. Если это так, то этот факт не более, чем очередное подтверждение непонятного, но, очевидного явления — каким-то образом некоторые виды живых существ могут действовать, общаясь ментально и действуя сообща путем передачи друг другу сведений неведомым пока путём. Идёт ли речь о телепатии или о неизвестном механизме? Непонятно.

Опыты проводились аккуратно и серьёзно, и результаты их подтверждаются повторными экспериментами в независимых лабораториях. Результаты были опубликованы в журнали Frontiers in Ecology and Evolution.

Во-первых, в результате опытов было установлено, что если одна, отдельно взятая пчела никак не различает наличие или отсутствие простых точек, нанесённых на бумагу, то если их множество (несколько десятков), то они явно различают чистый лист бумаги и лист, на котором нанесены точки. На бумагу с точками насыпали немного сахара. Когда пчёлы «поняли», что такая бумага вкусна, они, если их было много, при запуске в комнату, тут же выбирали лист с точками, даже когда на нём сахара не было. То есть, они умеют отличать разные рисунки.

Затем опыты были усложнены, и пчёлам надо было выбирать между карточками разных форм (треугольники, круги, квадратики т. д.), и, самое интересное, между чётным и нечётным количеством карточек. Выяснилось, что пчёлы, в совокупности своей, легко опознают чётное и нечётное количество карточек в количестве до 12 штук, то есть, они умеют считать до 12 и они понимают разницу между цифрой пять и цифрой семь, например.

У каждой пчёлки у голове один миллион нейрон, тогда как в мозгу у людей — до 86 миллиардов нейронов. Не мудрено, что люди разбираются в математике лучше, а пчёлам необходимы коллективные усилия, чтобы немного разобраться в математике. Тем не менее, у них есть зачатки разума. Хотя механизм совместной работы пока неизвестен.