Получение возмещения от авиакомпаний в случае проблем с вашим рейсом

Что делать, если рейс отменён, задержан, отложен, переполнен, багаж не доставлен. Как поступать и на какую сумму можно рассчитывать.

Вы собрались в полёт (командировка, отпуск, желание навестить родных или друзей в другой стране и т. д.), купили билет, собрали чемоданы, но улететь не удалось по причине, которая от вас не зависит — рейс был отменён, задержан на длительный срок, билетов на него было продано больше, чем в салоне мест — случается всякое.

В теории, согласно Закону — общеканадскому Регламенту о защите авиапассажиров , начиная с июля 2019 года пассажир имеет право на возмещение. Этот Регламент разработан и утверждён Управлением Транспорта Канады (Office des transports du Canada). Сегодня максимальная сумма возмещения составляет 2400 долларов, которые выплачивает пострадавшему пассажиру авикомпания. Но эта сумма — максимальная, а Регламент подробно поясняет размеры компенсации в различных случаях — от отмены рейса до потери багажа.

Например, если рейс должен был вылететь из Канады, но был отменён, пассажир имеет право на возмещение в размере от 400 до тысячи долларов. Если же рейс должен был вылететь из Европы, то максимальная компенсация — до 900 долларов, а если самолёт должен был вылететь в Канаду из США, то сумма может составлять до 1700 долларов. Если пассажира не посадили на рейс из-за переполненности салона, но возмещение достигает 2400 долларов.

В сентябре 2022 года Регламент даже расширил права пассажиров, например, теперь авиакомпания обазана, кроме возмещения, предоставить возможность пассажиру вылететь в место назначения в течение 48 часов после отмены рейса (даже если отмена полёта произошла не по вине авиакомпании).

Для получения возмещения, пассажир должен обратиться в авиакомпанию с запросом. Этот запрос может быть сделан устно. В ответ компания обязана письменно уведомить пассажира о размере компенсации и сроках выплаты.

Пассажир имеет право обратиться с требованием о возмещении в течение года с момента проблемы с рейсом. Кроме возмещения за отмену рейса или его задержку, пассажир имеет право на полную компенсацию расходов по приобретению билета.

Авиакомпания обязана выплатить деньги в течение месяца с момента получения требования о возмещении.

Если авикомпания не выполнила обязанности и не подтвердила письменно готовность возместить убытки, пассажир должен обратиться в Управление Транспорта Канады, которое в этом случае пользуется правами мирового судьи, а его решение обязательно к исполнению. Регламент и другие подзаконные акты устанавливают сроки рассмотрения дел, суммы к выплате, порядок выплат.

Необходимо иметь ввиду, что весьма часто авиакомпании пытаются избежать выплат, приводя разные доводы в пользу своей позиции — мол, вылет был отменён или задержан из-за проблем с безопасностью… вылет отменили из-за неблагоприятных погодных условий и т. д. Часто авикомпании вместо выплаты денег предлагают бесплатный билет или же билет со скидкой, причём обставляют дело так, будто бы они тем самым исполняют Закон. На самом деле, это не более, чем принятые уловки — авикомпании обязаны заплатить, а уж покупать ли билет на их самолёт в следующий раз — это дело пассажира.

По данным Управления Транспорта, в случае проволочек или замены возмещения на «билет со скидкой», девять из десяти пассажиров машут рукой и отказываются от дальнейшей тяжбы. Это ошибка — Управление быстро рассматривает любую жалобу пассажира и, если та отвечает Закону, то Управление тут же предпишет авиакомпании деньги выплатить.

Для подачи жалобы в Управление Транпспорта надо заполнить формуляр: https://formulaires-forms.otc-cta.gc.ca/fr/plainte-relative-au-transport-aerien?fromAPPR Ничего страшного в нём нет, надо указать личные данные, авиакомпанию, дату и номер рейса и т. д. – обычные моменты.

Заметим в заключение, что существуют компании, которые занимаются организацией дел по выплате возмещения. Такие компании-посредники совершенно легальны, они экономят время и усилия неудачливых пассажиров, они прекрасно знают уловки компаний и самые удачные обходные пути для достижения результата. За свои услуги эти компании получают, как правило, 25% компенсации. Стоят ли их услуги таких денег? Иногда, наверно, стоят, и уж точно время и нервы экономят. Если обращаться к их услугам, то рекомендуется проверить их серьёзность.