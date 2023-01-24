В Монреале выделена очередная полоса только для автобусов, такси и велосипедистов, и планов на ближайшие годы – громадьё
Транспортное управление Монреаля (STM) открыло новую выделенную полосу для общественного транспорта. Новвоведение касается участка улицы Jarry между бульварами Acadie и Pie-IX, длиною свыше трёх с половиной километров, то есть движение для обычных автомобилей ограничивается на достаточно длинном участке довольно загруженной дороги.
Новая полоса выделена уже с 23 января. Движение частного транспорта будет запрещено на этой полосе с понедельника по пятницу включительно с 6.30 до 9 утра в западном направлении и с 16 часов до 18.30 в восточном направлении.
Таким образом, по мнению руководства транспортного управления города, значительно облегчаются условия движения автобуса по маршруту 193 вдоль улицы Jarry. В пояснении по поводу новой выделенной полосы администрация утверждает, что примерно шесть тысяч пасссажиров, следующих по этому маршруту каждый день, теперь смогут ездить по улице без постоянных остановок и стояния в пробках.
С другой стороны, уже объявлено о том, что время на запрет стоянок автомобилей вдоль улицы Jarry будет удленено и тем самым местным жителям и тем, кто приезжает в этот район на собственных машинах, будет ещё сложнее найти место для стоянок.
Но Управление транспорта и администрация Монреаля, во главе с мэром, госпожой Валери Плант, не останавливается на достигнутом. Если сегодня 24% пассажиров автобусов часть поездки осуществляют по выделенной полосе, то к 2025 году этот процент увеличится до 70%.
К 2025 году управление транспорта Монреаля предполагает ввести новые выделенные полосы, на которых будет ограничено движение частного транспорта (за исключением велосипедов), на следующих участках:
- Côte-des-Neiges (на всей протяжённости улицы)
- Côte-Vertu — Sauvé (на этом участке)
- Henri-Bourassa (на всей протяжённости улицы)
- Avenue Parc — Bleury (на этом участке)
- Pie-IX (по всей протяжённости)
- Saint-Michel (по всей протяжённости).
Понятно, что на этих участках планируется создать выделенные полосы из-за их загруженности, что облегчит жизнь тысячам пассажиров, которые пользуются автобусами. С другой стороны, для автомобилистов планы станут очередной головной болью, так как им будет ещё сложнее как передвигаться, так и парковать свои автомобили в указанных районах.