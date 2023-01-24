В Монреале выделена очередная полоса только для автобусов, такси и велосипедистов, и планов на ближайшие годы – громадьё

Создана выделенная полоса на улице Jarry, в планах на ближайшие два года ограничить движение автомобилей на шести важнейших артериях города.

Транспортное управление Монреаля (STM) открыло новую выделенную полосу для общественного транспорта. Новвоведение касается участка улицы Jarry между бульварами Acadie и Pie-IX, длиною свыше трёх с половиной километров, то есть движение для обычных автомобилей ограничивается на достаточно длинном участке довольно загруженной дороги.

Новая полоса выделена уже с 23 января. Движение частного транспорта будет запрещено на этой полосе с понедельника по пятницу включительно с 6.30 до 9 утра в западном направлении и с 16 часов до 18.30 в восточном направлении.

Таким образом, по мнению руководства транспортного управления города, значительно облегчаются условия движения автобуса по маршруту 193 вдоль улицы Jarry. В пояснении по поводу новой выделенной полосы администрация утверждает, что примерно шесть тысяч пасссажиров, следующих по этому маршруту каждый день, теперь смогут ездить по улице без постоянных остановок и стояния в пробках.

С другой стороны, уже объявлено о том, что время на запрет стоянок автомобилей вдоль улицы Jarry будет удленено и тем самым местным жителям и тем, кто приезжает в этот район на собственных машинах, будет ещё сложнее найти место для стоянок.

Но Управление транспорта и администрация Монреаля, во главе с мэром, госпожой Валери Плант, не останавливается на достигнутом. Если сегодня 24% пассажиров автобусов часть поездки осуществляют по выделенной полосе, то к 2025 году этот процент увеличится до 70%.

К 2025 году управление транспорта Монреаля предполагает ввести новые выделенные полосы, на которых будет ограничено движение частного транспорта (за исключением велосипедов), на следующих участках:

Côte-des-Neiges (на всей протяжённости улицы)

Côte-Vertu — Sauvé (на этом участке)

Henri-Bourassa (на всей протяжённости улицы)

Avenue Parc — Bleury (на этом участке)

Pie-IX (по всей протяжённости)

Saint-Michel (по всей протяжённости).

Понятно, что на этих участках планируется создать выделенные полосы из-за их загруженности, что облегчит жизнь тысячам пассажиров, которые пользуются автобусами. С другой стороны, для автомобилистов планы станут очередной головной болью, так как им будет ещё сложнее как передвигаться, так и парковать свои автомобили в указанных районах.