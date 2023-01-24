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Новости В Мире Папа римский направил послание конференции на Кубе «За равновесие в Мире»
Фото: www.unian.net

Папа римский направил послание конференции на Кубе «За равновесие в Мире»

Виктория Христова Янв 24, 2023 В Мире, Новости Комментарии к записи Папа римский направил послание конференции на Кубе «За равновесие в Мире» отключены 39 Просмотров

Послание проходящей на Кубе Пятой Международной конференции «За равновесие в мире» направил папа римский Франциск, его послание опубликовано 24 января пресс-службой Святого Престола.

 

В своем послании папа римский подчеркнул важность мероприятия, которое проходит в Гаване с 24 по 28 января в рамках празднования 170-летия со дня рождения национального героя Кубы Хосе Марти. Папа римский представил Хосе Марти как стимул для пробуждения совести тех, кто в мире призван создать атмосферу диалога и братства.

Важность идей Хосе Марти, по словам понтифика, заключается в том, что они могут _«способствовать значительным изменениям в нынешних социальных и политических условиях, когда необходимо срочно строить мосты, которые могут помочь нам вместе найти жизнеспособные решения».

Папа римский выразил восхищение храбростью Хосе Марти и его любовью к своей земле. Хосе Марти призывал не отказываться от своих корней и от своей веры.

Папа римский напомнил, что во время пандемии COVID-19 было доказано, что «только вместе, в братстве и солидарности, мы можем построить мир, гарантировать справедливость и преодолеть самые болезненные события».

В заключение понтифик добавил: «Только вместе мы сможем противостоять различным моральным, социальным, политическим и экономическим кризисам, от которых мы страдаем. Это позволит восстановить равновесие, которое дало название вашей встрече».

 

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