В Канаде выпустили работающую в режиме 24/7 портативную систему УЗИ

В Канаде создали вентилятор для портативных аппаратов УЗИ Clarius HD3, благодаря которому они могут работать без перерывов в режиме 24/7.

Возможность непрерывного использования недорогого и компактного диагностического оборудования делает медицинскую помощь доступнее.

Канадская компания Clarius Mobile Health создала портативный аппарат УЗИ, который может работать в режиме 24/7. Другие портативные системы для ультразвуковой диагностики обычно начинают нагреваться через 20—30 минут и могут работать от батареи в течение 1—2 часов, а время зарядки составляет от 75 минут до пяти часов. Портативная ультразвуковая система Clarius Power Fan HD благодаря новому вентилятору позволяет осуществлять сканирование без перерывов, сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

«До сих пор для каждого портативного ультразвукового устройства требовалось заряжать аккумуляторы и охлаждать портативные ультразвуковые системы между сеансами сканирования. Мы рады решить эту общую для отрасли задачу с помощью Clarius Power Fan», — говорит Крис Дики, вице-президент компании по исследованиям и разработкам.

Благодаря качеству изображения и производительности, которые теперь могут конкурировать с компактными системами УЗИ, клиницисты в 90 странах мира используют портативные сканеры Clarius HD3 для ряда направлений, помимо обследований по месту оказания медицинской помощи, в том числе для более длительных и всесторонних обследований и в образовательных целях.