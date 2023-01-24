В Торонто открылся фестиваль DesignTO

Фестиваль дизайна стартует в Торонто

Фестиваль дизайна DesignTO открылся в Торонто в эту пятницу, об этом 20 января сообщается на сайте фестиваля.

DesignTO — это фестиваль дизайна, который проходит в январе по всему Торонто. Наряду с очными мероприятиями, включая выставки, инсталляции и экскурсии, на фестивале проводятся онлайн-мероприятия для посетителей со всего мира.

Виртуальные мероприятия включают в себя выступления на такие темы, как управление отходами, круговое строительство и равенство здоровья в общественных местах.

DesignTO также проводит онлайн-обзоры портфолио при поддержке местных дизайнерских сообществ, которые предоставят отзывы и анализ для брендов из Торонто.