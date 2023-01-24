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Новости Американские генетики впервые обратили процесс увядания вспять
старость

Американские генетики впервые обратили процесс увядания вспять

Виктория Христова Янв 24, 2023 Новости, Новости Америки Комментарии к записи Американские генетики впервые обратили процесс увядания вспять отключены 46 Просмотров

В научном журнале Science ученые из Гарвардской медицинской школы опубликовали материал, в котором рассказали, что нашли способ обратить вспять старение.

Научное открытие удалось сделать благодаря перезагрузке эпигенома, так называемой «операционной системы» управления генами. Изначально считалось, что показателем биологического старения является количество накопленных в ДНК мутаций, позже – длина теломер, однако обе догадки не подтвердились.

Оказалось, что истина пряталась в эпигенетических часах, сформулированных в 2013-м году профессором Стивом Хорватом из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

На основе этого предположения профессор Дэвид Синклер выяснил, что биологическое старение может происходить из-за эпигенетических модификаций, которые заставляют белки хроматина перемещаться туда, где необходима репарация. Если во время этого процесса сбои ДНК появляются часто, то в итоге клетка теряет свою идентичность, накапливая при этом эпигенетические изменения.

«В основе старения лежит информация, которая теряется в клетках, а не просто накопление повреждений. Это сдвиг парадигмы», — рассказал Синклер.

Кроме того, он добавил, что факт возможности обращения старости вспять говорит о том, что система эпигенетических часов не повреждена и где-то есть ее резервная копия, которую можно «перезагрузить». Пока о том, где ее искать, ученые ничего сказать не могут.

 

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