Клюква: польза или вред?

Полезные свойства этой ягоды известны во многих уголках мира. А может ли растение нанести вред организму? Кому противопоказано его потребление?

Клюкву часто используют для поднятия активности и работоспособности в периоды физического и морального истощения. Мало кто знает, но напиток, приготовленный на основе клюквенного сока, мёда и шиповника прекрасно заменяет кофе и помогает организму зарядиться энергией на весь день.

Для начала выясним, что собой представляет данное растение с точки зрения ботаники. Клюква – подрод цветковых растений, относящихся к семейству Вересковые и произрастающих на болотах и территориях с влажной почвой. Ягоды всех видов клюквы принадлежат категории съедобных растений, поэтому их используют в кулинарии и пищевой промышленности.

Доказано, что в 100 г клюквы содержатся:

1% суточной нормы белка;

0% жиров;

4% углеводов.

Очевидно, что приверженцев здорового питания волнует вопрос калорийности ягод. И здесь у нас есть хорошие новости, поскольку на 100 г продукта приходится всего 46 калорий.

Клюква – не только вкусный, но и полезный для здоровья продукт. В чём же заключается её ценность? Ягода является источником:

витаминов (С, Е, К);

минералов (калий, кальций, магний, сера, фосфор, кремний и др.);

органических кислот (лимонная, бензойная, яблочная, щавелевая, янтарная и др.);

заменимых и незаменимых аминокислот (треонин, лейцин, лизин, триптофан, изолейцин, аргинин, цистин, глутаминовая и аспарагиновая кислоты и др.)

Как и любой продукт, клюква может оказать негативное влияние на здоровье человека в случае аллергической реакции или непереносимости определённых компонентов, содержащихся в продукте.

К клюкве нужно относиться с осторожностью тем, кто имеет:

заболевания пищеварительной системы ;

; склонность к образованию камней в почках (в ягоде содержатся оксалаты – производные щавелевой кислоты, увеличивающие риск возникновения камней);

(в ягоде содержатся оксалаты – производные щавелевой кислоты, увеличивающие риск возникновения камней); сахарный диабет (в 100 г продукта содержится 4 г сахара);

(в 100 г продукта содержится 4 г сахара); заболевания печени.

Взрослым людям с хорошим здоровьем специалисты советуют съедать около 100-150 г клюквы за один раз, иначе вы рискуете заполучить проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта:

боль в кишечнике;

вздутие;

расстройство желудка.

По мнению специалистов, самым удачным способом хранения клюквы является заморозка. Так вы сможете продлить срок годности и сохранить полезные качества продукта.

Замороженные ягоды можно использовать для приготовления:

смузи;

соусов;

соков/морсов (1 стакан в сутки – рекомендуемая суточная норма потребления напитка).

Сушёные ягоды – ещё один вариант хранения клюквы. Такой продукт может стать отличной заменой сладостей (важно не забывать про меру). Орехи в сочетании с сушёной клюквой – вариант вкусного и полезного перекуса.