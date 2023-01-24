Клюква: польза или вред?

Клюкву часто используют для поднятия активности и работоспособности в периоды физического и морального истощения. Мало кто знает, но напиток, приготовленный на основе клюквенного сока, мёда и шиповника прекрасно заменяет кофе и помогает организму зарядиться энергией на весь день.
Для начала выясним, что собой представляет данное растение с точки зрения ботаники. Клюква – подрод цветковых растений, относящихся к семейству Вересковые и произрастающих на болотах и территориях с влажной почвой. Ягоды всех видов клюквы принадлежат категории съедобных растений, поэтому их используют в кулинарии и пищевой промышленности.
Доказано, что в 100 г клюквы содержатся:
- 1% суточной нормы белка;
- 0% жиров;
- 4% углеводов.
Очевидно, что приверженцев здорового питания волнует вопрос калорийности ягод. И здесь у нас есть хорошие новости, поскольку на 100 г продукта приходится всего 46 калорий.
Клюква – не только вкусный, но и полезный для здоровья продукт. В чём же заключается её ценность? Ягода является источником:
- витаминов (С, Е, К);
- минералов (калий, кальций, магний, сера, фосфор, кремний и др.);
- органических кислот (лимонная, бензойная, яблочная, щавелевая, янтарная и др.);
- заменимых и незаменимых аминокислот (треонин, лейцин, лизин, триптофан, изолейцин, аргинин, цистин, глутаминовая и аспарагиновая кислоты и др.)
Как и любой продукт, клюква может оказать негативное влияние на здоровье человека в случае аллергической реакции или непереносимости определённых компонентов, содержащихся в продукте.
К клюкве нужно относиться с осторожностью тем, кто имеет:
- заболевания пищеварительной системы;
- склонность к образованию камней в почках (в ягоде содержатся оксалаты – производные щавелевой кислоты, увеличивающие риск возникновения камней);
- сахарный диабет (в 100 г продукта содержится 4 г сахара);
- заболевания печени.
Взрослым людям с хорошим здоровьем специалисты советуют съедать около 100-150 г клюквы за один раз, иначе вы рискуете заполучить проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта:
- боль в кишечнике;
- вздутие;
- расстройство желудка.
По мнению специалистов, самым удачным способом хранения клюквы является заморозка. Так вы сможете продлить срок годности и сохранить полезные качества продукта.
Замороженные ягоды можно использовать для приготовления:
- смузи;
- соусов;
- соков/морсов (1 стакан в сутки – рекомендуемая суточная норма потребления напитка).
Сушёные ягоды – ещё один вариант хранения клюквы. Такой продукт может стать отличной заменой сладостей (важно не забывать про меру). Орехи в сочетании с сушёной клюквой – вариант вкусного и полезного перекуса.